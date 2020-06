Smidt ud af Alex: - Grow some balls!

Bitter strid: Ekskluderet byrådsmedlem beskylder paritformand for at lyve

Den kontroversielle 2. viceborgmester i Vejen, Anni Grimm, fik i går sparket efter sølle fire dage som medlem af Liberal Alliance.

Partileder Alex Vanopslagh kunne ikke leve med hendes homofobiske udtalelser i et interview med Ekstra Bladet.

Men Anni Grimm har ikke tænkt sig at gå i stilhed.

Liberal Alliance formanden udbreder 'grove usandheder', siger hun fredag.

Vejen-politikeren vil ikke finde sig i Alex Vanopslaghs udlægning af det forløb, som gik forud for hendes indmeldelse i Liberal Alliance.

'Det er mig magtpåliggende at understrege, at jeg ikke har “forsikret” Alex om noget, der bare ligner hans udtalelser, der således helt må stå for hans egen regning,' lyder det i en mail hun har sendt til Ekstra Bladet fredag morgen.

'Jeg er helt bevidst om, at Alex er bekymret over medieinteressen, som han, så godt han nu kan det, prøver at tage luften ud af med sine udtalelser. Jeg har imidlertid ingen forståelse for, at han på så utiltalende og i realiteten ynkværdig vis forsøger at skaffe sig goodwill hos - netop Ekstra Bladet og på min bekostning.'

'Grow some balls' var der vist en partiformand, der udtrykte sig i anden anledning. Et udtryk der vel egentlig er meget rammende - også i denne sammenhæng,' skriver hun.

Finansloven

Over telefonen uddyber Anni Grimm, at hun agter at foresætte sit virke i Vejen byråd ufortrødent som løsgænger, som hun har gjort det de seneste par år.

Udtalelserne om homoseksuelle i torsdagens Ekstra Bladet står hun ved.

- Det vigtigste for mig er, at jeg har min frihed til at sige og tænke, hvad jeg vil. Det troede jeg egentlig var muligt i Liberal Alliance, siger hun.

Betegnelsen som homofob bryder hun sig ikke om, men hun er ikke desto mindre fortørnet over, at homoseksuelle får midler på finansloven.

Alex Vanopslagh har ikke ønsket at udtale sig yderligere om udsmidningen af Anni Grimm.

Anni Grimm i hjemme i Gesten nord for Vejen. Foto: Anders Brohus.