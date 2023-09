Smidt ud af Forsvarsministeriet: Får hyggejob i Finansministeriet

Morten Bæk, der tidligere i august blev sendt hjem fra sit job som øverste embedsmand i Forsvarsministeriet på grund af kanonskandalen, er sendt til Finansministeriet som kommitteret.

At være kommitteret er en statslig betegnelse for et særligt skabt job, hvor man rådgiver eller hjælper til i en særlig sag. Historisk er det blevet brugt til at stikke topchefer i det offentlige en fuld løn, mens de er parkeret.

'Departementschef Morten Bæk tiltræder pr. 1. oktober 2023 en stilling som kommitteret i Finansministeriets departement, hvor han skal lede arbejdet med særligt udvalgte projekter og udvalgsarbejde, herunder i relation til beredskab og klimatilpasning,' skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Færdig med fuld løn

Forkerte oplysninger

Departementschefen blev hjemsendt af daværende forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen, da skandalen om misinformation af Folketinget blev endnu værre.

Sagen handler om, at Forsvarsministeriet i januar løj for Folketinget, da de ville have hastegodkendt et køb af israelske kanoner og raketkastere for milliarder.

Forsvarsministeriet - med Morten Bæk i spidsen - blev afkrævet en redegørelse. Men da den kom, viste det sig, at vigtig information ikke var med i den. Det kom frem, få dage efter den var sendt til Folketinget.

- Med andre ord indeholdt dele af redegørelsen om forkerte oplysninger forkerte oplysninger. Det er voldsomt beklageligt. Folketinget har nu fået forkerte oplysninger igen.

- Og hvordan i alverden kan der dukke nye oplysninger op, når man har færdiggjort en redegørelse? sagde Jakob Ellemann-Jensen 11. august og fortsatte:

- I forlængelse af dette her har jeg meddelt departementschef Morten Bæk, at jeg ikke længere har tillid til ham som departementschef.

Sagen ruller videre

Der er tale om en giftig sag. I den første redegørelse blev ansvaret placeret hos Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Men de nye informationer viste, at det lå langt højere oppe i systemet.

Torsdag stod det klart, at der vil komme en uvildig advokatundersøgelse af sagen, der vil omfatte hele ministeriet - og daværende forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensens rolle.

- Det er en sag, der stinker helt vildt. Der er så mange ting, som jeg ikke kunne finde hoved og hale i, når jeg læste den redegørelse, jeg fik.

- Jeg synes, det her skal undersøges. Jeg synes også, min egen ageren i det her skal undersøges. Selvfølgelig skal hvert blad vendes. Jeg har – som jeg tidligere har sagt – absolut intet at skjule i den her sag, sagde Jakob Ellemann-Jensen.