Smidt ud af Nye Borgerlige: Ønskede at Løkke skulle voldtages

Efter at have ytret ønske om, at kugleregn og voldtægter ville følge Lars Løkke Rasmussen, er Mads Funder, som i 2017 stillede op til byrådet i Vejle for Nye Borgerlige, nu ude af partiet.

Det oplyser næstformanden i Nye Borgerlige, Peter Seier Christensen, til Ekstra Bladet.

'Må det blive det sidste, vi ser til dit landsforræderisk fjæs... Må kugleregnen og voldtægterne følge dig og dine, som du har stemt det for os andre..,' skrev Mads Funder til en video på Løkkes Facebook-side, hvor den tidligere statsminister ønsker sine følgere godt nytår.

Og der sætter Nye Borgerlige altså grænsen.

- Jeg blev orienteret om det her i formiddags, og så har jeg taget fat i forretningsudvalget, som har kompetencen til at ekskludere medlemmer.

- Vi var enige om, at det var så grov en udtalelse, at det måtte vi gøre, siger Peter Seier Christensen.

Ifølge næstformanden er det svært at opfatte kommentaren som andet end en trussel.

- Jeg ved ikke, hvad han har tænkt, da han har skrevet det. Men det er i hvert fald uacceptabelt at skrive på den måde, siger han.

Følelserne gik højt

Mads Funder oplyser til Ekstra Bladet, at han ganske rigtigt ikke længere er medlem af Nye Borgerlige, og han tilføjer, at han fratrådte sin post i bestyrelsen i Vejle allerede i begyndelsen af december.

Han afviser dog, at kommentaren skal opfattes som en trussel.

- Skal din kommentar på Facebook opfattes som en trussel?

- Nej, det er det på ingen måde.

- Hvorfor har du lavet den kommentar?

- Følelserne har måske gået lidt højt i et kort øjeblik. Længere er den ikke. Det var ikke en nødvendig kommentar, som jeg også selv prøvede at slette igen. Der er nok en administrator, der har slettet den, siger Mads Funder.

Selvom Mads Funder altså fortryder kommentaren, er han nu ude af partiet.

Han fik 66 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2017 og blev ikke valgt ind i byrådet i Vejle.