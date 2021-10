Smidt ud med baby: Skipper brød reglerne

Det er ikke tilladt at medbringe sin baby i Folketingssalen, og dermed var det helt efter bogen, at Pernille Skipper blev smidt ud af salen.

Det oplyser Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, til Ekstra Bladet.

- Babyer er meget velkomne på Christiansborg – undtagen i Folketingssalen, siger han.

Reaktionen kommer, efter at Pernille Skipper torsdag formiddag vil bedt om at forlade Folketingssalen med sin baby.

Det var DF'eren Pia Kjærsgaard, der fra Folketingets talerstol stod bag beslutning om at smide Skipper ud af salen.

Sådan er det

Ifølge Henrik Dam Kristensen flugter Kjærsgaards beslutning fuldstændig med Folketingets regler.

- Det har vi en Præsidiet-beslutning på, og sådan er det, siger han med henvisning til, at reglen om ingen babyer i Folketingssalen er blevet truffet i Folketingets øverste instans, Præsidiet.

- Jeg vil meget gerne understrege, at babyer er meget velkomne over hele Christiansborg, men selve Folketingssalen er vores arbejdsplads. Der tager man ikke – uden sammenligning i øvrigt – hunde, katte eller babyer med, lyder det fra Henrik Dam Kristensen.

Reglen blev indført på baggrund af en lignende sag fra 2019. Her var det de de konservatives Mette Abildgaard og hendes baby, som Pia Kjærsgaard smed ud af Folketingssalen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Øjeblikket hvor en betjent fra Folketinget - på vegne af Pia Kjærsgaard - beder Pernille Skipper forlade salen med sin baby. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Gentagne gange

Ekstra Bladet har talt med Pia Kjærsgaard, som oplyser, at flere folketingsmedlemmer har rejst over for Præsidiet, at Pernille Skipper 'gentagne gange' har medbragt sin baby i Folketingssalen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Pernille Skipper, men på Twitter gør hun det klart, at hun ikke har meget tilovers for beslutningen om at smide hende ud af Folketingssalen.

'Folketingssalen åbner oktober 2021, og en stille, sovende baby ude i kanten af Folketingssalen er simpelthen Pia Kjærsgaards store hovedpine. Tænk at hun gider, jeg gør ikke. Men hvis nogen vil høre til Enhedslistens social- eller ligestillingspolitik, kan I bare ringe,' skriver Pernille Skipper.