Smitten styrtdykker i provinsen

SF-borgmester: Opbakningen kan smuldre

På Langeland er smitten også ganske lav. Blot tre indbyggere har den seneste uge fået smitten.

Øen ledes af landets eneste SF-borgmester, Tonni Hansen. Og han erklærer sig også klar til lokal genåbning, når blot de andre fynske kommuner også er blevet en smule mindre belastet.

- Det er vigtigt, at vi fastholder befolkningens store opbakning til restriktionerne. Den har vi så længe, det giver mening. Men det begynder at vakle, hvis vi i områder ligger med lave smittetal og alligevel skal holdes nedlukket, fordi der er høje smittetal i København og omegnskommunerne.

- Vi har ligget med ret fine tal sammenlignet med de fleste andre kommuner. Jeg ser gerne geografiske genåbninger - ligesom vi havde geografiske nedlukninger. Ikke kommunebaserede - der har vi for små kommuner. Gerne i stil med det fynske område, nordjyske område o.lign. Det er også ud fra vores tidligere erfaringer om, at mange faktisk bevæger sig over længere afstande for fx. at kunne gå i et fitnesscenter