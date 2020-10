Smittet Folketingsmedlem var til møde med Mette F.

Derfor er er socialdemokratens seneste dage vigtige

Corona har en inkubationstid på mellem 2-12 dage. Det vil sige, du kan være usynlig smittebærer af sygdommen op til 12 dage, før du selv får symptomer.

Derfor er det vigtigt for at begrænse spredningen af sygdommen, at man hurtigt får identificeret, hvem man har haft tæt kontakt med og fortalt dem, at man er konstateret smitte for at bryde nye smittekæder.

Corona smitter fra person til person via dråber fra blandt andet hoste og nys, der kommer i kontakt med vores slimhinder primært i øjne, næse og mund.

Man kan få virus ved at blive hostet direkte i hovedet, men man kan også blive smittet, hvis man rører ved overfalder, der indenfor de seneste 48 timer er blevet ramt af dråber med virus.

Kild:e Sundhedsstyrelsen