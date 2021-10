Sms afslører: 'Regeringen vidste, der manglede hjemmel'

Ifølge topembedsmand vidste regeringstoppen godt, at der manglede hjemmel til at aflive alle mink

En sprængfarlig sms er blevet fremlagt i Minkkommissionen.

For ifølge en afdelingschef i Fødevareministeriet vidste regeringen godt, at der ikke var hjemmel til at slå alle mink ned, og at der også manglede hjemmel til at udbetale kompensationer til minkerhvervet.

Det er netop kommet frem i Retten på Frederiksberg på den anden dag i afhøringerne.

Søndag 8. november sendte Line Nørbæk, der indtil april i år var erhvervspolitisk direktør i Erhvervsministeriet, en sms til afdelingschef Tejs Binderup i Fødevareministeriet.

I sms'en udtrykker hun overraskelse over manglende hjemmel til at slå alle mink ned.

Baggrunden var, at hun havde set på Twitter, at der blev skrevet om manglende hjemmel blandt politikere i blå blok.

- Jeg var af den opfattelse, at vi havde en arbejdshypotese ... At der var hjemmel. Jeg havde ikke grund til at betvivle, at det lå anderledes, siger hun om, hvorfor hun skrev og spurgte Tejs Binderup.

'Det vidste regeringen godt'

Afdelingschefen Tejs Binderup fra Fødevareministeriet bekræftede herefter over for hende, at der ikke var hjemmel.

'Og har heller ikke hjemmel til at betale kompensation,' lyder det i en sms, der afløses af en ny:

'Men det vidste regeringen godt. Vi havde skrevet i KU–sagen (regeringens koordinationsudvalg, red.) at vi ikke mente, der var hjemmel'.

Det står der i sms'erne Fra Line Nørbæk, Erhvervsministeriet: 'Hej Tejs, skal I lave ny hjemmel, fordi vi ikke har hjemmel til at slå det hele ned. Altså udenfor syge besætninger og risikozoner? L'



Fra Tejs Binderup, Miljø- og Fødevareministeriet: 'Ja præcis.'



'Og har heller ikke hjemmel til at betale kompensation.'



'Men det vidste regeringen godt. Vi havde skrevet det i KU-sagen, at vi ikke mente, der var hjemmel.'

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

KU-sagen er det materiale, som blev lagt frem for ministrene i regeringens koordinationsudvalg d. 3. november - dagen før beslutningen om aflivningen af alle mink blev truffet.

Oplysningen er interessant, fordi det hidtil har fremgået, at der ikke var oplysninger om manglende hjemmel til aflivning i det materiale, som topministrene modtog - ifølge regeringens redegørelse.

Topministres materiale - ifølge regeringen Regeringen har selv undersøgt, hvad der skete under mink-sagen. Her er hvad regeringens redegørelse skriver om materialet udleveret til topministrene, før de træf beslutningen om at slå alle mink ihjel. 'Der udsendes ad flere omgange om aftenen den 3. november materiale til mødet i Koordinationsudvalget. Statsministeriet modtager sagen til drøftelse i Regeringens Koordinationsudvalg fra Justitsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet og udsender den efter vanlig praksis til de ministerier, der skal deltage i drøftelsen. Det endelige materiale fremsendes kort før mødet. Materialet vedrører generelt håndtering af den aktuelle situation i lyset af seruminstituttets risikovurdering fra samme dag. Det bemærkes i materialet, at iværksættelse af en nødplan for aflivning af mink udarbejdet i regi af NOST vurderes at ville forudsætte fravigelse fra en række gældende regler og retningslinjer på miljø- og dyreområdet. Der er ikke i materialet nogen omtale af spørgsmålet om hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet.' Kilde: Regeringens redegørelse, november 2020 Vis mere Vis mindre

I Koordinationsudvalget sidder statsminister Mette Frederiksen, finansminister Nicolai Wammen, udenrigsminister Jeppe Kofod, justitsminister Nick Hækkerup og skatteminister Morten Bødskov.

Ekstra Bladet kunne allerede i 2020 afsløre, at også fødevareminister Mogens Jensen (S) var med til mødet 3. november.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mette Frederiksen.