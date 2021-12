Sms-sagen ruller: Han er Mettes onde ånd

Minkkommissionens formand, Michael Kistrup, har ad flere omgange leveret oplysninger, som ikke ligefrem har hjulpet regeringen. Tidligere har han heller ikke været bleg for at kaste sig ind i politiske sprængfarlige sager

Formanden for Minkkommissionen, landsdommer Michael Kistrup, har på det seneste detoneret et par gevaldige bomber i offentligheden.

I takt med, at skandalen om regeringens slettede sms'er i mink-sagen blot er vokset dag for dag, har Kistrup i flere tilfælde leveret brænde til bålet. I en sådan grad, at han efterhånden må betragtes som Mette Frederiksen og co.s onde ånd.

Men tag ikke fejl: Politisk sprængfarlige sager er ikke fremmede for landsdommeren. Det kommer vi tilbage til - først det aktuelle:

Torsdag har Michael Kistrup oplyst til B.T., at Minkkommissionen agter at lade Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) forsøge at genskabe automatisk slettede sms'er i minksagen, hvis hovedpersonerne i sagen indvilger.

Forslaget er egentlig fostret hos Venstre og de konservative og har været medvirkende til, at møg-sagen for regeringen er blevet holdt i kog.

Med Michael Kistrups udmelding har han ikke ligefrem slukket for blusset under den pressede regering.

Da DR torsdag forsøgte at få en kommentar til sagen fra Mette Frederiksens bisidder, Lars Kjeldsen, lød det spidst fra statsministerens repræsentant:

- Jeg kommunikerer ikke med kommissionen gennem pressen, selvom Michael Kistrup forsøger på det.

Storm om sms-genskabelse

Man skal ikke længere end ti dage tilbage, før samme Kistrup ligeledes kom med særdeles interessante oplysninger, som heller ikke var just gavnlige for Mette Frederiksen og co.

Her meddelte han Ekstra Bladet og flere andre medier, at Mette Frederiksen og toppen af embedsværket allerede før kommunalvalget havde mulighed for at få svar på, om deres slettede sms'er kunne genskabes.

Men først onsdag 17. november - dagen efter valget - fik offentligheden imidlertid besked om den fejlslagne genskabelse af sms'er på Mette Frederiksens telefon og tre topembedsmænd i Statsministeriet.

De oplysninger skabte en storm mod regeringen. Ikke blot var de borgerlige modstandere helt oppe at ringe - støttepartiet Enhedslisten var heller ikke synderligt imponerede over regeringens sms-håndtering.

- Det er talentløst og elendig prioritering, tordnede Enhedslisten gruppeformand, Peder Hvelplund.

Kommissionsformand Michael Kistrup. Foto: Miriam Dalsgaard

Betændt efterretnings-sag

Sms-sagen er imidlertid ikke første gang, at Michael Kistrup har detoneret en politisk bombe.

I august 2020 udsendte Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) en højst opsigtsvækkende pressemeddelelse.

Her kunne man læse, at Forsvarets Efterretningstjeneste ad flere omgange direkte havde tilbageholdt 'centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger'.

Som formand for tilsynet stod Michael Kistrup øverst på listen over pressemeddelelsens afsendere.

Chefen og flere centrale medarbejdere i FE blev herefter hjemsendt. Desuden sendte Kistrup og co.s oplysninger chokbølger gennem Christiansborg, hvor forsvarsminister Trine Bramsen kom i gevaldig modvind.

- Jeg er forundret

Michael Kistrup holdt sig heller ikke tilbage i endnu en politisk betændt sag, hvor han har været en central figur.

Efter at den oprindelige formand for kommissionen, der skulle undersøge den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan, var raget uklar med de øvrige medlemmer omkring tilrettelæggelsen af arbejdet, overtog Kistrup roret.

Hans tid som formand for kommissionen blev dog særdeles kort. Knap fire måneder efter tiltrædelsen i marts 2015 blev kommissionen nedlagt - i mellemtiden var Lars Løkkes borgerlige regering kommet til magten.

Kistrup valgte ikke at lade den beslutning gå ubemærket hen. I stedet tonede han frem på skærmen på TV 2 og leverede et klokkeklart budskab til den daværende regering:

- Jeg er forundret over, at man vælger at nedlægge kommissionen på nuværende tidspunkt. Vi vil gå glip af en tværgående analyse af, hvad der er sket, og afhøring af 13 vidner mindst, fordi vi også mangler forsvarsministeren, som skulle belyse grundlaget for, hvorfor vi i gik ind i krigen, lød det fra Michael Kistrup.