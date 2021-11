Sms-sletning: Nu er Astrid Krag også stoppet

Da det kom frem, at Mette Frederiksen slettede sine sms'er automatisk efter 30 dage, stod hun meget alene i regeringen med den praksis.

Blot én yderligere minister kunne oplyse, at hun også slettede sine sms'er automatisk: Social- og ældreminister Astrid Krag (S).

Tidligere i dag er det så kommet frem, at Mette Frederiksen er nu stoppet med at slette sine sms'er efter den seneste tids stormvejr i sagen. Og vupti: Astrid Krag har valgt at følge i statsministerens fodspor.

Se det ske: Mette Frederiksen bekræfter, at hun er stoppet med at slette sms'er

'Astrid Krag sletter ikke længere SMS´er efter 30 dage', oplyser Social- og Ældreministeriet i en kort kommentar til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har desuden spurgt ministeriet, hvornår Astrid Krag begyndte at slette sine sms'er automatisk. Her svarer ministeriet:

'Astrid Krag har tidligere oplyst, at hun også brugte funktionen, mens hun sad i Folketinget før valget i 2019.'

Topfolk også stoppet

Tirsdag er det desuden kommet frem, at tre andre topfolk i Statsministeriet ligeledes har stoppet den automatiske sletning.

Det drejer sig om departementschef Barbara Bertelsen, stabschef Martin Justesen samt departementsråd Pelle Pape.

- Det følger af, hvad jeg sagde før. Rådgivningen er den samme. Jeg mener rådgivningen er rigtig set i lyset af, at der nu kan være ændrede vilkår omkring adgangen til sms’er, så er det vigtigt, at der er adgang til sms’er fremadrettet, oplyser Mette Frederiksen.

- Justitsministeriet arbejder på nye retningslinjer. Vi ved ikke, hvor de retningslinjer ender. Under alle omstændigheder skal der være et it-backup- setup til at sikre, at sms’er – ligegyldigt hvordan de måtte slettes – opbevares for fremtiden. Mig bekendt har vi ikke sådan et set up, fortsætter statsministeren.

Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen. Foto: Jens Dresling

Timelangt pressemøde

Sagen om den automatiske sletning af sms'er tog fart, da det kom frem, at Minkkommissionen ikke havde kunnet få udleveret de efterspurgte beskeder fra de fire top-folks telefoner.

Dette sendte Mette Frederiksen i et sandt stormvejr, hvilket resulterede i, at hun i sidste uge måtte forklare sig på et timelangt pressemøde.

På pressemødet gav hun udtryk for, at hun var blevet rådgivet til at slette sms'erne af sin departementschef på grund af informationssikkerheden. Samtidig slog Mette Frederiksen fast ved den lejlighed, at hun fortsat havde aktiveret den automatiske slettefunktion.

- Det er ikke i strid med nogen regler, og det er i øvrigt heller ikke odiøst, at sms-beskeder slettes - hverken manuelt eller automatisk, lød det fra Mette Frederiksen på pressemødet.