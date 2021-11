Sms-svar til Ombudsmanden vækker opsigt: 'Bemærkelsesværdigt'

Statsministeriet har tidligere oplyst, at man var opmærksom på, at sms'er kan være underlagt aktindsigt. Alligevel blev centrale sms'er slettet automatisk og ikke journaliseret

En udtalelse fra Statsministeriet sår nu markant tvivl om den automatiske sletning af sms'er i selvsamme ministerium.

En sms er nemlig et skriftligt dokument, som kan kræves journaliseret. Det oplyste Statsministeriet til Folketingets Ombudsmand før minkskandalen, men alligevel fortsatte den automatiske sletning i ministeriets absolutte top.

’Det bemærkes i forlængelse af ovenstående, at Statsministeriet er opmærksom på, at det afgørende for, om et bestemt materiale er omfattet af retten til aktindsigt, i almindelighed ikke er, på hvilket informationsbærende medie materialet optræder, men derimod, om materialet kan sidestilles med egentlige skriftlige dokumenter, og om materialet har været undergivet administrativ sagsbehandling i den pågældende myndighed’, skrev Statsministeriet til Ombudsmanden.

Svaret fra 26. maj 2020 rejser dermed på ny spørgsmålet, hvorfor sms'er fra centrale medarbejdere i Statsministeriet ikke blev journaliseret i ministeriet, men i stedet blev slettet. Sms'er som Minkkommissionen hidtil forgæves har efterspurgt.

Udtalelsen fra Statsministeriet faldt i forbindelse med en bemærkelsesværdig sag om beskeder mellem Statsministeriets tidligere stabschef Martin Rossen og politisk kommentator Lars Trier Mogensen fra foråret 2020.

Her slog Statsministeriet altså fast over for Ombudsmanden, at man godt var klar over, at det ikke er afgørende for retten til aktindsigt, 'på hvilket informationsbærende medie materialet optræder'.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få svar på, hvorfor Mette Frederiksen og hendes nærmeste fortsatte med at slette sms’er, efter det blev besluttet, at minksagen skulle undersøges. Senest forsøgte Brian Weichardt at få svar i Friheden Butikscenter i Hvidovre. Brian Weichardt forsøger at få sms-svar ud af Mette Frederiksen under besøg i Friheden Butikscenter i Hvidovre

Mulighed for kontrol

Med andre ord: Bl.a. sms'er kan sagtens være underlagt aktindsigt, hvorfor de skal journaliseres i ministeriet, hvis 'materialet har været undergivet administrativ sagsbehandling'.

Journaliseringspligten handler om, at det skal være muligt at kontrollere regeringen og dens dispositioner – det kan være i form af netop aktindsigt.

Fuldstændig fastlagt

Men på trods af, at man havde denne klokkeklare viden i Statsministeriet, da mink-skandalen rullede i november sidste år, så er det kommet frem, at sms'er - ifølge eksperter - er blevet slettet i strid med reglerne.

- Det er bemærkelsesværdigt, konstaterer juraprofessor ved Syddansk Universitet Frederik Waage.

- Det burde ikke komme som nogen overraskelse for Statsministeriet, at visse sms’er skal journaliseres. Det er fuldstændig fastlagt i et svar til Ombudsmanden, som blot er fra maj sidste år, fortsætter han.

Lukke lortet

Ikke desto mindre blev en sms, hvor den fremtrædende medarbejder i Statsministeriet Pelle Pape bad om en vurdering af, om man skulle ’lukke lortet’ - altså minkerhvervet - ikke journaliseret.

- Isoleret er jeg slet ikke i tvivl om, at en sådan sms skal journaliseres, har professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing udtalt til Jyllands-Posten.

En vurdering, Frederik Waage deler.

Vilde sms'er

Desuden er der i Minkkommissionen blevet fremlagt en række sms'er mellem Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen og hendes daværende kollega i Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard.

I sms'er fra november sidste år gjorde Barbara Bertelsen opmærksom på i klare vendinger, at ansvaret for mink-skandalen lå hos Fødevareministeriet.

Frederik Waage vurderer, at flere af disse sms'er burde have været journaliseret.

- Der er elementer af sagsbehandling i de dokumenter, som Studsgaard har fremvist, som ikke umiddelbart kan rubriceres som private beskeder, har han udtalt.

Ikke desto mindre blev de slettet fra Barbara Bertelsens telefon og kom i stedet kommissionen i hænde via Henrik Studsgaard.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Statsministeriet.