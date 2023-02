Sms'er afslører Løkkes profil: Taget i løgn

Den tidligere teaterdirektør Jon Stephensen er i den grad på dybt vand.

Adskillige alvorlige anklager hagler ned over manden, der nu sidder i Folketinget og bestrider posterne som udenrigs- og kulturordfører for Lars Løkkes parti, Moderaterne.

Han har blandt andet i sin tid som boss på teatret Aveny-T tilbudt skuespillere 5000 kroner for at stille op til forestilling under sygemeldinger. Det dokumenterer sms'er, som mediet Zetland afslørede allerede i sommer. Og som du nu kan læse her i Ekstra Bladet.

Jon Stephensen indrømmede sågar i august 2022 sin fejl.

- Jeg lægger mig fladt ned og siger, at det skulle jeg ikke have gjort, sagde han til Zetland.

Sms'erne med det mærkværdige tilbud om 5000 kroner for pludselig raskmelding kom efter et alvorlig forløb, hvor skuespiller Coco Hjardemaal, der på daværende tidspunkt i 2018 var 24 år gammel, var faldet om midt på scenen under forestillingen 'Skam' baseret på tv-serien fra Norge af samme navn.

Sms'en viser, hvordan Stephensen lagde pres på skuespillerinden Coco Hjardemaal. Foto: Zetland

Senere i deres dialog gentog han tilbuddet om de 5000 kroner, hvis hun kom hurtigt tilbage på scenen. Foto: Zetland

To yderligere skuespillere skal have modtaget lignende tilbud om betaling for at afbryde sygemeldinger. Zetland har også bragt en mail fra Dansk Skuespillerforbund, hvor Jon Stephensens opførsel betegnes som 'grænsende til at være chikanøs'.

Kovending

Men selv om Jon Stephensen i sommer indrømmende sin brøler, afviser han nu sagen over for Børsen.

'Jeg kan fuldstændig afvise påstandene om, at jeg har forfalsket underskrift, har tilbudt sygemeldte skuespillere penge eller brugt teatrets midler privat,' skriver Jon Stephensen nu pludselig til erhvervsavisen.

Jon Stephensen blev fyret som direktør for Aveny-T i maj 2022 efter omkring 11 år på posten.

Årsagerne til fyringen var ifølge bestyrelsesformand Henning Dyremose mange.

Ud over de chikanerende tilbud skal Jon Stephensen ifølge den tidligere finans- og arbejdsminister have forfalsket en underskrift.

'Vi er fortsat af den opfattelse, at Jon har skrevet under i en andens navn,' fastholder Dyremose i en besked til Børsen.

Tavs over for Ekstra Bladet

Anklagen har fået Jon Stephensen til at gå til hårdt juridisk modangreb. Han vil hive Henning Dyremose for en domstol i en injuriesag.

Jon Stephensen har ifølge Børsen ud over en falsk underskrift og tilbud om ekstra penge til sygemeldte skuespillere også brugt teatrets penge til at betale for beboelse, mens hans egen lejlighed var under ombygning.

Det var en fejl

Jon Stephensen forklarer over for Ekstra Bladet, at ingen af de tre skuespillere nogensinde gik syge på scenen eller modtog de 5000 kroner.

Men han vedstår sig nu beklagelsen fra i sommer, og at han gav tilbuddet om betaling til syge skuespillere. Det var en fejl.

'Hvilket jeg også har beklaget', skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

Han forklarer, at der i den skriftlige udtalelse til Børsen har sneget sig en fejl ind. I det skriftlige citat, skulle der have stået 'eller betalt syge skuespillere'.

'For det skete aldrig. Ingen kom nogensinde syge på scenen og ingen fik dermed betaling herfor,' skriver Jon Stephensen.

I en kort opfølgende telefonsamtale oplyser Jon Stephensen, at han fortsat agter at anlægge injuriesag mod Henning Dyremose.

Moderaternes Jakob Engel-Schmidt og Jon Stephensen på Christiansborg. Foto: Emil Agerskov

