Snart en uge: Har pirat-lig liggende i kølecontainer

Søværnet har i snart en uge ageret både omsejlende lighus og pirat-fængsel.

Ekstra Bladet kunne onsdag fortælle, at der fortsat ikke er fundet nogen afklaring på, hvad der skal ske med de fire dræbte afrikanere, som blev skudt, mens fire medsammensvorne blev taget til fange efter ildkamp med frømænd fra den danske anti-piratindsats på fregatten Eserb Snare i Guineabugten.

Opbevaringen af både levende og døde formodede pirater trækker nu ud på syvende døgn.

Blandt andet, fordi der ikke er indgået nogen politisk udleveringsaftale med de afrikanske stater, der ligger ud til Guineabugten.

Søværnskommandoen oplyser torsdag til Ekstra Bladet, at man har måtte tage særlige forholdsregler for at kunne opbevare de dræbte i så mange dage.

'De opbevares i nedkølet tilstand i en kølecontainer på skibet under iagttagelse af størst muligt hensyn til respekt og værdighed for de afdøde,' skriver Lars Skjoldan, der er leder af Kommunikation og Presse Vest i Forsvarskommandoens kommunikationsafdeling, i en mail til Ekstra Bladet.

Hvad angår de vartægtsfængslede pirater, er disse placeret i bure på Esbern Snares vogndæk, som hurtigt har kunnet omdannes fra opbevaring til 'en slags celler, der er bygget til formålet', som Søværnskommandoen oplyser det til Ekstra Bladet.

Mediet Danwatch var i begyndelsen af november ombord på Esbern Snare for at besigtige de fem celler á ca. otte kvadratmeter.

Ingen aftaler før afsejling

Ekstra Bladet kunne mandag fortælle, at regeringens eget beslutningsforslag, som ligger til grund for det danske skibsbidrag, afslører, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) forud for missionen ikke er lykkedes at indgå nogen aftaler med lokale stater om udlevering af de overlevende.

Artiklen fortsætter under billedet...

'Det kan ikke udelukkes, at der som led i skibsbidragets opgavevaretagelse vil blive foretaget frihedsberøvelse af personer i forbindelse med indsættelsen, hvorfor der vil blive afsøgt mulighed for indgåelse af aftaler med relevante stater i regionen om overdragelse til retsforfølgelse', fremgår det af beslutningsforslaget som fortsætter:

'En tværministeriel task force vil håndtere særlige situationer med frihedsberøvede personer, hvis behovet skulle opstå.' (Ekstra Bladets fremhævelser)

Forsvarsministeriet oplyser torsdag til Ekstra Bladet, at den tværministerielle arbejdsgruppe består af repræsentanter for Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og underliggende myndigheder.

Hos Enhedslisten kritiserede forsvarsordfører Eva Flyvholm mandag indsatsen for at være elendigt planlagt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------