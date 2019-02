Snart slut med udenlandske bolighajer

Et flertal uden om regeringen vil sætte en stopper for multinationale kapitalfondes invasion på lejeboligmarkedet i hovedstadsområdet

Multinationale kapitalfondes invasion på det danske boligmarked er snart slut.

De seneste år har kapitalfonde, ført an af Blackstone, købt voldsomt mange udlejningsejendomme i særligt hovedstadsområdet. Her benyttet de sig af en særlig smutvej i lovgivningen.

Ved at sætte køkken eller bad i stand i en lejlighed, en såkaldt 5.2 renovering, kan de ofte fordoble eller tredoble huslejen i et lejemål. Loven blev indført for at gøre det muligt at renovere de nedslidte lejemål.

Men smutvejen til at tjene store penge på huslejen, skal der sættes en stopper for nu.

Det mener Dansk Folkepartis boligordfører Merete Dea Larsen, der er klar med en haste-løsning.

- Vi oplever massive opkøb lige nu, som vi skal have stoppet. Derfor håber jeg, at de udenlandske kapitalfonde vil trække hornene til sig med det her beslutningsforslag, siger hun.

Forslaget går ud på at fordoble beløbet, der skal investeres, før man kan hæve huslejen, til 500.000 kroner. På den måde vil det give et mindre afkast og sende et klart signal til kapitalfondene, mener Merete Dea Larsen.

Socialdemokraten Kaare Dybvad. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Vi bakker op

Forslaget skal senest fremsættes i marts og DF'eren håber på, at Socialdemokraterne vil komme på banen og være med til at fremsætte beslutningsforslaget.

På længere sigt skal der nedsættes et ekspertudvalg, der kan tage stilling til det meget komplekse område.

Socialdemokratiets boligordfører, Kaare Dybvad, melder nu ud, at han er klar til at arbejde med DF-forslaget i næste uge:

- Vi bakker op om forslaget og ambitionsniveauet. Vi har særligt brug for, at der er små lejligheder uden høje huslejer, siger Kaare Dybvad til Ekstra Bladet.

Han peger på, at der kan være mange forbehold, før man kan lave en ændring af loven om renoveringer. Derfor tror han først, at en omfattende lovændring vil være klar til næste år.

- Men lige nu vil forhøjelsen til 500.000 kroner være en effektiv begyndelse, siger Kaare Dybvad.

Forslaget får desuden støtte fra både SF og Enhedslisten.

Efter Boligminister Ole Birk Olesen (LA) fastslog på et samråd, at regeringen ikke ville gribe ind, sagde Enhedslistens boligordfører, Pelle Dragsted, til Netavisen Pio, at 'Enhedslisten vil strække sig meget langt', for at få sat i en kæp i hjulet på Blackstone og andre kapitalfondes hærgen.

Agressiv tilgang

Kapitalfonden Blackstone har været massivt i søgelyset på det seneste.

Via deres administrationsselskab 360 North har de opkøbt 157 udlejningsejendomme, oplyser selskabet på deres hjemmeside. Desuden står den konkursramte ejendomsspekulant Nils Jansson i front for foretagendet.

360 Norths metoder for at presse huslejen op er kendt hos Lejernes LO.

- Det er en stor maskine, der ruller ind over byen. De har ikke forståelse for, at der bor beboere i ejendommen. Der går 14 dage, og så er de i gang med at udskifte alt muligt. Folk modtager underlige breve fra dem og bliver tilbudt penge for at flytte, siger Claus Højte som er direktør i LLO, København.

Samtidig har Lejernes LO i Hovedstaden fået 70 henvendelser fra utilfredse lejere af 360 North. Claus Højte mener, at det er skræmmende.

- Der tegner sig et billede af et selskab, der er ret aggressivt og ikke har styr på helt fundamentale regler. Det er ekstremt ubehageligt for lejerne at bo i en ejendom, hvor udlejeren tilsyneladende ikke kender loven, siger Claus Højte.

