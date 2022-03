Snedigt spørge-trick kan trylle EU-nej til ja

Spørgsmålet på stemmesedlen til EU-folkeafstemningen er til fordel for ja-siden, viser forskning. Det kan faktisk trylle et nej til et ja

Selvom danskerne den 1. juni skal stemme om at afskaffe forsvarsforbeholdet, så er det ikke det, der står på stemmesedlen.

Her bliver danskerne i stedet spurgt, om de vil 'deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar'. Og den formulering kan trylle et nej til et ja, viser forskning.

Sidste år testede Tænketanken Europa, hvor stor betydning selve spørgsmålet på stemmesedlen har for resultatet af en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

Og når man spurgte danskerne, om de vil afskaffe forbeholdet, så blev resultatet et nej. Kun 31 procent af de adspurgte støttede en afskaffelse.

Forrykt: Raser over spørgsmål

Tryller nej til ja

Men når danskerne blev spurgt, om de ville deltage i EU's forsvarssamarbejde, så blev det pludselig et ja. Det mente 54 procent i undersøgelsen fra februar sidste år. Og det er præcis den formulering, som ja-partierne har valgt, når danskerne skal stemme til sommer.

- Danskerne bakker op om europæisk samarbejde, men vi vil omvendt også gerne værne om vores suverænitet. Så ved at undgå ordet 'afskaffe' og fremhæve 'samarbejde', så vil det sandsynligvis styrke ja-siden, siger initiativtageren til undersøgelsen, Catharina Sørensen, der har skrevet ph.d. om danskernes holdning til EU.

'Afskaffe' nævnt ti gange i lovtekst

Det er ja-partierne, der uden en folkelig debat har besluttet formuleringen af spørgsmålet på stemmesedlen. Den bunder i et lovforslag fra regeringen, hvor det præcise indhold af folkeafstemningen skal blotlægges.

Her står der ti gange - også på første side - at folkeafstemningen handler om at 'afskaffe forsvarsforbeholdet'. Men det er altså alligevel ikke det, der står på stemmesedlen.

Der den 1. juni 2022 skal afholdes en folkeafstemning om at afskaffe det danske forsvarsforbehold.