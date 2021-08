Snød EU's kontrol: Sådan blev han fældet

Uden Ekstra Bladets research og afsløringer for fem år siden var Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, næppe i dag blevet dømt for EU-svindel og dokumentfalsk ved Retten i Lyngby.

EU-støtten til den fiktive Meld-konference i Skagen indgik nemlig ikke i det krav om tilbagebetaling, som Europa-Parlamentet i foråret 2016 rejste mod den skandaleramte europæiske partialliance, hvor Messerschmidt var formand.

Skagen-arrangementet var faktisk den eneste af flere tvivlsomme poster på over 10.000 euro, som blev godkendt i Meld og Felds 2015-regnskaber. Svindlen var altså sluppet igennem EU’s kontrol.

Men 16. oktober 2016 afslørede Ekstra Bladet, at EU-penge via Meld havde medfinansieret DF’s sommergruppemøder to år i træk. Og i dag blev Messerschmidt altså dømt for både svindel og dokumentfalsk i forbindelse med det ene af de to møder.

Ekstra Bladet 16. oktober 2016

Morten Messerschmidts fiktive EU-konference i Skagen havde ellers tidligere været på radaren hos DG Finans, som er EU's finansielle kontrolorgan.

Snød revisionen

Efter et ekstraordinært kontrolbesøg 14. januar 2016 fremsendte Meld – med formand Morten Messerschmidt i en central rolle – dog misvisende og falske oplysninger til EU.

Det blev ikke mindst holdt skjult for EU's revision, at Dansk Folkeparti samtidig afholdt partiets årlige interne sommergruppemøde på samme hotel. DG Finans fik på deres spørgsmål oplyst, at Meld var enearrangør af en to-dages EU-konference i Danmarks nordligste by.

Det forklarede vidnet Wolfgang Herzig fra DG Finans i retten - og hans udsagn blev bakket op af de vidner og dokumenter, som anklagemyndigheden fremførte i retten.

På baggrund af de mangelfulde og falske oplysninger fra Meld godkendte Europa-Parlamentets budgetkontrol derefter omkostningen på knap 100.000 kroner.

I dette interne dokument fra DG Finans fremgår det, at den fiktive konference i Skagen slap igennem EU's budgetkontrol. Ekstra Bladet fik indsigt i dette dokument allerede i september 2016.

Wolfgang Herzig og tre kolleger fra DG Finans fandt under kontrolbesøget til gengæld en masse andre økonomiske uregelmæssigheder.

Men udgiften til Color Hotel Skagen var altså ikke med i det tilbagebetalingskrav på tre millioner kroner (402.481 euro), som Europa-Parlamentet i maj 2016 rejste mod partialliancen Meld og fonden Feld. Det viser dette dokument:

Skagen-mødet blev godkendt og var derfor ikke en del af EU's krav på godt 400.000 euro i foråret 2016. Kilde: Rapport fra EU-Parlamentet.

Cirka 1,6 millioner kroner drejede sig om kampagner og aktiviteter for DF. Derfor lovede partiformand Kristian Thulesen Dahl, at DF ville betale godt halvdelen af beløbet. Altså 1,6 millioner kroner. Resten af pengene, som primært stammede fra et ’ødselt og hensynsløst’ gyldent håndtryk til Melds første generalsekretær, ville ingen betale.

Meld gik siden konkurs med en milliongæld til EU - og der kunne sagen måske være stoppet for Morten Messerschmidt.

Ekstra Bladet gravede videre

Men hen over sommeren 2016 gravede Ekstra Bladet videre i sagen. Ekstra Bladet fik indsigt i nogle overraskende dokumenter fra de franske myndigheder – og kunne i slutningen af august samme år afsløre, at de to medlemmer af Europa-Parlamentet, Rikke Karlsson og Jørn Dohrmann, af Morten Messerschmidt - uden deres vidende - var blevet indsat som proformamedlemmer i Melds hovedbestyrelse.

DF’s daværende næstformand, Søren Espersen, havde også svært ved at forklare, hvorfor han til sin egen overraskelse var vicepræsident for Feld. Men det var i hvert fald som stråmand, lod han forstå.

Nye dokumenter

I forlængelse af de historier kom Ekstra Bladet i besiddelse af nye hidtil fortrolige EU-dokumenter.

Sammenholdt med Ekstra Bladets research, viste dokumenterne, at Meld havde medfinansieret DF’s sommergruppemøder i både 2014 (Kolding) og 2015 (Skagen) med nogle beløb som lå lige under Melds grænse på 13.800 euro for, hvornår en opgave skal i udbud.

I begge tilfælde blev det i den indsendte dokumentation hævdet, at Meld var enearrangør af EU-konferencer med Morten Messerschmidt som vært.

Under retssagen mod Messerschmidt forklarede tidligere MEP – og tidligere kasserer i Meld – Anders Vistisen (DF), at der efter hans opfattelse begge år havde været tale om en medfinansiering af DF’s sommergruppemøder. Han havde trods sin centrale position som Messerschmidts højre hånd i Bruxelles ikke opfattet, at Meld holdt to selvstændige EU-konferencer i Danmark.

Men tilbage i første halvdel af 2016 havde EU-systemet heller ikke opdaget, at DF holdt sommergruppemøder på de samme hoteller, de samme datoer – og med de samme deltagere, som fremgik af Melds indsendte dokumentation.

Ekstra Bladets artikel 16. oktober 2016 om EU-støtten til DF’s sommergruppemøder blev den første i en meget lang serie om økonomiske uregelmæssigheder i Meld og Feld.

Endnu en million

Morten Messerschmidt sygemeldte sig en uges tid efter afsløringen – og Kristian Thulesen Dahl erklærede sig klar til at betale yderligere en million kroner tilbage til EU.

EU’s antisvindel-enhed, Olaf, var på det tidspunkt gået ind i sagen. Den blev i oktober 2019 overdraget til de danske myndigheder hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK).

Dokumentfalsk

Kort ført nytår 2019 kunne Ekstra Bladet afsløre nye opsigtsvækkende oplysninger om misforholdene i Meld, som også belastede toppen af Dansk Folkeparti.

Nemlig at DF’s administrationschef Janie Nørhave havde underskrevet sig som hotelchef på de kontrakter, som Meld påstod at have indgået med hotellerne i Kolding og Skagen. Kontrakten fra 2014 var underskrevet af den daværende polske Meld-formand Jacek Wlosowicz og Janie Nørhave.

Et år senere underskrev to partifæller i DF - som har kendt hinanden gennem to årtier - en tilsvarende falsk hotelkontrakt. Janie Nørhave på vegne af Color Hotel Skagen og Morten Messerschmidt som formand for Meld.

Janie Nørhaves falske underskrift som hotelchef er langt fra den eneste i Meld-sagaen. Men kontrakten har sammen med de øvrige falske oplysninger til EU altså nu udstyret Morten Messerschmidt med en dom for EU-svindel og dokumentfalsk.

De syv retsmøder i straffesagen mod Morten Messerschmidt har reelt ikke bragt substantielt nyt frem om arbejdsgangene og misbruget af EU-borgernes skattekroner hos Meld under Messerschmidts ledelse, som ikke allerede har været skrevet og afdækket af Ekstra Bladet de seneste fem år. Eksempelvis Melds hyppige konstruktioner af falske dokumenter og meget tvivlsomme underskrifter.

Alligevel valgte kriseramte Dansk Folkeparti i august sidste år at forfremme Morten Messerschmidt til politisk næstformand.

’Det er en stor glæde, at Morten Messerschmidt overtager posten som politisk næstformand. Mortens stærke idépolitiske rigdom bliver en stor gevinst for DF’, skrev DF-formand Kristian Thulesen Dahl ved den lejlighed.