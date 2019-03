Snydt for røverkøb? Kapitalfond hevet i retten

Salget af Den Sønderjyske By til kapitalfonden Blackstone har sat sindene i kog blandt de 303 lejere. De frygter huslejestigninger, der følger i kølvandet på renoveringer af lejemålene, og samtidig er de vrede på Frederiksberg Boligfond.

Lejerne har derfor nu stævnet Frederiksberg Boligfond, da de mener, at deres forkøbsret til ejendommen er blevet forbigået. Det oplyser lejerne i en fælles pressemeddelelse.

Beboerrepræsentant Morten Christensen-Hornehøj mener, at det er vigtigt for beboerne, at Frederiksberg Boligfond nu er stævnet.

- Vi er meget glade for, at vi er kommet dertil nu. Vi håber, at vi i retssagen kommer til at få gennemført det, vi har ret til. Nemlig at erhverve ejendommen til den pris, skødet fra 1932 giver os ret til, siger han til Ekstra Bladet.

Morten K. Christensen-Hornehøj bor sammen med sin kone og deres datter på tre år. Han arbejder 32 timer om natten på et herberg.

Skødet, der dukkede op

Siden Frederiksberg Boligfond solgte ejendommen til kapitalfonden Blackstone, er et tinglyst skøde fra 1932 dukket op - og det kan vende op og ned på salget.

I skødet står, at kommunen har forkøbsret, hvis Frederiksberg Boligfond en dag skulle ønske at sælge ejendommene. Vælger kommunen ikke at købe ejendommene, er det lejerne der har forkøbsretten. Af skødets tekst fremgår det, at ejendommene skal sælges til samme pris, de er solgt til i 1932. Altså en langt mere favorabel pris end den pris Blackstone har budt i 2018.

Blackstone betalte 537 mio. kr for Den Sønderjyske By, og lejerne har på baggrund af lejelovens tilbudspligt fået 10 uger til at stifte en andelsforening. Her skal de matche Blackstones tilbud for at kunne overtage ejendommen.

Beboerformand i Den Sønderjyske By, Søren Berg, udtaler:

- Det var en vigtig og fremsynet politisk beslutning at indskrive forkøbsretten i skødet for at beskytte lejerne mod boligspekulanter. Den hensigt, skødet er skrevet i, er den hensigt, som det skal læses ud fra i dag – selvom det er mange år siden, siger Søren Berg.

Beboerformand Søren Berg har skulle sikre, at beboerne er forsikret før retssagen. Lige nu er der 215 lejere med i stævningen.

Mangler tilbud

Beboerne i Den Sønderjyske By har imidlertid ikke modtaget et tilbud om at benytte deres skødebestemte forkøbsret. Derfor indleder lejerne nu en retssag, hvor denne ret kræves. Desuden kræver lejerne, at Frederiksberg Boligfond anerkender, at det tilbud, som lejerne har fået tilsendt som led i den almindelige tilbudspligt, er ugyldigt.

Tilbuddet er nemlig betinget af en anvisningsret, som Frederiksberg Kommune har forhandlet sig frem til med Frederiksberg Boligfond. Det betyder, at hvis lejerne skulle danne en andelsforening og købe ejendommen til tilbudsprisen, skulle de samtidig friholde lejligheder til sociale anvisninger til Frederiksberg Kommune.

