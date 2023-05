Socialdemokrat afsløret i snedig familiefidus

2. Viceborgmester i Ishøj Kommune er medansvarlig for et værested, som kommunen betaler for. Men nu kan Ekstra Bladet afsløre, at familien nyder godt af kommunens penge

2. viceborgmester i Ishøj Kommune er medansvarlig for et værested, som kommunen betaler for. Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at familien nyder godt af kommunens penge

Det bliver i familien. Også for socialdemokraten Murat Kütük (A), der er 2. viceborgmester i Ishøj Kommune.

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at socialdemokratens datter og moderen til hans fire børn driver en neglesalon i de lokaler, som kommunen og dermed skatteborgerne betaler for. Og som familien tjener penge på.

Stik imod reglerne.

Vores research viser, hvordan socialdemokratens nærmeste familie i flere måneder har drevet virksomhed fra adressen i et industrikvarter i Ishøj.

Her er indrettet en neglesalon, hvor der bliver afholdt neglekurser til en pris på 5500 kroner, ligesom den er plastret til med navnet på datterens neglevirksomhed.

Det hele foregår på Instagram, hvor også en prisliste kan findes.

I forbindelse med artiklen har Ekstra Bladet været i dialog med 2. viceborgmesterens datter og kæreste. Og her fremgik det tydeligt, at de tager penge for de ydelser, der finder sted i ungdomsklubbens lokaler. Et sted, hvor der burde blive drevet ungdomsklub og ikke virksomhed.

Sådan ser beskeden ud, hvis man vil have et neglekursus.

Desuden kan det ses på både TikTok og Instagram, hvor adskillige kunder gør reklame for neglesalonen og lægger billeder op af behandlinger. Heriblandt influencere med over 100 tusinde følgere.

Det er negle i den professionelle liga, som viceborgmesterens datter laver. Foto: Instagram

Støttet af kommunen

Siden 2021 har ungdomsklubben Klub Regnar holdt til på Broenge 11 i Ishøj, og Murat Kütük er tilforordnet på stedet, ligesom det er hans kontaktoplysninger, der er knyttet til klubbens cvr-nummer.

Det oplyser Brian Larsen, der er ungdomsskoleleder ved Ishøj Kommune.

Ifølge Ekstra Bladets kilder er det de facto Murat Kütük, der leder klubben i udkanten af Ishøj, og det nyder familien godt af.

Klub Regnar er et værested, der så dagens lys i 2019. Klubbens formål er at give unge mennesker over 18 år en fysisk ramme, hvor de kan mødes og danne et fælleskab.

På kommunens hjemmeside fremgår det, at driftsbudget i 2022 lå på 634.000 kroner.

Ekspert: Klar nepotisme

Ekstra Bladet har i forbindelse med sagen talt med Roger Buch, der er kommunalforsker ved DMJX.

- Der er ingen økonomisk bagatelgrænse overhovedet. Ved alt, der foregår i offentligt regi, er der nogle ekstremt snævre grænser for, hvad man må.

Derudover påpeger han også, at der er et problem med nepotisme, når det er en viceborgmesters familie, der får gavn af lokalerne.

- I forhold til kommunens syn på det her projekt bør man stille krav om, at der ikke foregår nogen nepotisme.

Roger Buch fortæller, at det er kommunen, der skal reagere, hvis der er tale om nepotisme.

- Er det et projekt, som kommunen støtter med penge, og som efterfølgende bliver brugt til nepotisme, så bør de reagere på det. De bør sige, at de ikke kan være med til at støtte det.

Kunder og slettet bevis

Virkeligheden på Instagram, hvor neglesalonen promovores og drives, vidner dog om et sted, der byder på mere end bare hyggeaftener.

Her ligger flere billeder af kunder og kursister, der har brugt den istandsatte neglesalon, ligesom man kan finde en liste, hvor det tydeligt fremgår, at man kan kontakte dem for at få et kurus. Pris? 5500 kroner. Også selvom Murat Kütük i første omgang fortalte, at der ikke blev taget penge for det.

Opslaget med reklamen for det dyrebare kursus er efterfølgende blevet slettet fra Instagram, men kan ses herunder og kan stadig findes på TikTok.

Ekstra Bladet har anmodet om et interview med borgmester i Ishøj Kommune Merete Amdisen (A), men hun har ikke ønsket at stille op. Kommunen oplyser dog, at de undersøger sagen.

Udover posten som 2. viceborgmester i Ishøj Kommune er Murat Kütük også medlem af bestyrelsen i fodboldklubben Ishøj IF.

Tidligere på ugen kunne Ekstra Bladet afsløre, at et andet medlem af byrådet i Ishøj var blevet idømt en fængselsstraf. Læs hvorfor i denne artikel.