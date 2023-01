Socialdemokrat afviser: Det modsatte af løftebrud

At fjerne konkret mål åbner for endnu flere sygeplejersker, siger ordfører

Den socialdemokratiske regering lovede 1000 ekstra sygeplejersker til det nødlidende sundhedsvæsen. Det tal har den nye regering droppet.

Det har udløst hårde ord om løftebrud fra blandt andre Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, afviser dog pure.

- Det er nærmest det modsatte. Målet er endnu højere i dag - nærmere 1500. De 1000 var en måde at italesætte behovet på. Vores holdning er, at det er 1000 plus.

- For det er behovet. Så vi løber ikke fra nogen som helst løfter. Vi har det samme store fokus på at finde løsninger på at skaffe mange flere sygeplejersker, siger han.

Et rundt tal

1000 var et konkret tal, man kunne holde jer op på. Hvorfor fjerne det?

- Jeg synes også, at det var rigtigt godt at have et tal. Det synes jeg både som sundhedsordfører og som uddannet sygeplejerske.

- Det var også med til at sætte ord på det store behov der var og er. Socialdemokratiet siger jo også stadigvæk, at vi skal have mange flere sygeplejersker.

Er det ikke lettere at slippe uden om uden et konkret mål?

- Regeringen har besluttet, at man ikke går efter et konkret tal. Men at man vil knokle. Vi vil knokle for at skaffe flere sygeplejersker.

- De 1000 var den socialdemokratiske retorik, da vi havde regeringsmagten. Nu har en ny regering valgt at skrive det anderledes.

- Himmelråbende og hamrende uansvarligt

Tre års kommissioner

Er svaret ikke bedre løn og vilkår, hvis man vil have flere sygeplejersker?

- Det er der også sat tre milliarder kroner af til, som skal forhandles med arbejdsmarkedets parter. Og så skal Robusthedskommissionen aflevere sine anbefalinger.

Der er nedsat en kommission om året siden 2021. Er det ikke bare syltekrukker?

- Sådan kan jeg godt forstå, nogen tænker og spørger: Hvorfor handler politikerne ikke? Men jeg kan godt se det helt fornuftige i, at man beder en gruppe med stor erfaring komme med anbefalinger.

- Eller risikere vi at få gjort noget, som politikerne tror og synes lyder rigtigt, men som ikke har den rigtige effekt.