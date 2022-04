Socialdemokrat færdig i byrådet: Jagtede nøgenbilleder

En af Nyborgs mest fremtrædende politikere er færdig, efter Ekstra Bladet har afsløret, at han har sendt en række upassende beskeder til en 17-årig pige.

Det står klart efter et ekstraordinært gruppemøde onsdag aften i den socialdemokratiske byrådsgruppe i Nyborg. Det oplyser konstitueret gruppeformand for Socialdemokratiet i Nyborg Lone Smidt (A) i en meddelelse til Ekstra Bladet.

'Byrådsgruppen har meddelt at der ikke længere er tillid til Jesper Nielsen og derfor er parterne blevet enige om at Jesper Nielsen trækker sig med øjeblikkelig virkning. Den socialdemokratiske byrådsgruppe tager kraftigt afstand fra Jesper Nielsens handlinger', lyder det.

Sagen startede i weekenden, hvor Jesper Nielsen skrev på Facebook, at han havde opsagt sin stilling på Nyborg Ungdomsskole.

Helt udramatisk beskrevet, men Ekstra Bladet har tirsdag afsløret, hvordan byrådsmedlemmet og den tidligere borgmesterkandidat i Nyborg Kommune blandt andet har forsøgt at lokke nøgenbilleder ud af Chelsea Nielsen, ligesom han spurgte, om hun var interesseret i at få taget frække billeder af en professionel fotograf.

I mellemtiden har Jesper Nielsen slettet sit opslag på Facebook, hvor hovedpersonen selvsikkert slog fast, at fratrædelsen fra ungdomsskolen ingen indvirkning vil få på hans politiske virke.

Men sådan gik det ikke. På mødet, hvor eneste punkt på dagsordenen var Ekstra Bladets afsløring af Jesper Nielsen, blev det besluttet, at tilliden til den 37-årige politiker er væk.

Ekstra Bladet talte onsdag formiddag med både Lone Smidt og den oprindelige gruppeformand hos Socialdemokratiet Sonja Marie Jensen, der i øjeblikket er på vej tilbage fra en sygemelding.

De oplyste begge, at sagen skulle behandles i gruppen, og her nåede de altså frem til den konklusion, at Jesper Nielsen ikke kan fortsætte.

Ekstra Bladet har onsdag aften forgæves forsøgt at få en kommentar om hans gruppes beslutning fra Jesper Nielsen.

Til kamp mod krænkelser

Netop Sonja Marie Jensen har været hovedperson i en krænkelsessag hos DSU. I september 2020 fortalte byrådspolitikeren, der fik knap 2000 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2021, at, hun blev krænket af tidligere DSU-formand Lasse Quvang Rasmussen.

En sag, der i tre år blev dysset ned af Socialdemokratiet, inden Sonja Marie Jensen sendte et brev til hovedbestyrelsen, hvor hun beskrev den krænkende adfærd, som DSU-formanden udsatte den dengang 22-årige kvinde for.

Til sidst underskyldte Lasse Quvang Rasmussen over for Sonja Marie Jensen, men fortsatte over for andre kvinder, og derfor sendte Sonja Marie Jensen brevet til hovedbestyrelsen. Og det var startskuddet til en stor MeToo-sag i Socialdemokratiet, hvor også statsminister Mette Frederiksen måtte svare på spørgsmål.