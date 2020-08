Socialdemokrat i 23 år: Skrider i protest mod Mette F

Socialdemokratiet har fået tæsk for at kæde coronasmitte sammen med borgere af anden etnisk herkomst. Nu siger et byrådsmedlem i Aarhus farvel til partiet af samme grund

Efter 23 år som socialdemokrat har byrådsmedlem i Aarhus Mahad Yussef fået nok.

Nok af sin partiformand og nok af borgmesteren i sin egen by.

Derfor forlader han Socialdemokratiet og skifter partiet ud med kollegerne i De Radikale.

Det oplyser byrådsmedlemmet i en pressemeddelelse, skriver TV 2 Østjylland.

'I de senere år må jeg desværre erkende, at partiet og jeg er vokset fra hinanden i forhold til den værdipolitiske linje på landsplan. For mig handler politik om at kæmpe for et rummeligt Danmark, som har plads til forskellighed. Derfor har jeg i dag truffet en meget svær beslutning. Jeg har valgt at melde mig ud af Socialdemokratiet', meddeler Mahad Yussuf, der meldte sig ind i partiet i 1997.

Socialdemokratiet har både på landsplan og lokalt fået tæsk for at kæde coronasmitte sammen med borgere af anden etnisk herkomst.

Statsminister Mette Frederiksen og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard har begge fremhævet smitte blandt etniske minoriteter som et særligt problem under coronakrisen, og for Mahad Yussuf var det ifølge mediet dråben.

Beholder poster

Jacob Bundsgaard fortalte 4. august, at han var chokeret over andelen af smittede somaliere i Aarhus. Også Mette Frederiksen har på landsdækkende tv sagt, at der 'ganske enkelt' er 'for mange mennesker med ikkevestlig baggrund, som er smittet'.

Mahad Yussuf blev valgt ind i byrådet ved kommunalvalget i 2017 og har siden 2018 været medlem af Økonomiudvalget og Kulturudvalget, fremgår det af Aarhus Kommunes hjemmeside.

Ifølge TV 2 Østjylland beholder Mahad Yussuf sine udvalgsposter i Aarhus Byråd.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra politikeren, men dette har i skrivende stund ikke været muligt.