Socialdemokrat med opsigtsvækkende udmelding: - Sammenligner Brostrøm med Fanden

- Det er det samme som at sammenligne Brostrøm med Fanden selv, siger Henrik Qvortrup om socialdemokraten Rasmus Stoklunds tweet fredag aften

Hvis embedsmænd i Danmark havde lagt linjen under coronakrisen, ville vi have haft 'svenske tilstande'.

Det mener Rasmus Stoklund, der blandt andet er Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører.

På Twitter skriver han fredag aften følgende:

'Med en tøvende Lars Løkke ved roret ville embedsmænd tilsyneladende have lagt linjen, og vi havde haft svenske tilstande'.

Opslaget kommer som reaktion på, at Løkke tidligere på aftenen langede ud efter regeringens beslutning om ikke at åbne grænserne for Sverige.

'Skræmmende at en mand, der kunne have været statsminister, tager så let på de konsekvenser #Covid_19 kunne få, hvis man bare gav los', skriver Rasmus Stoklund videre.

'Ingen kommentar'

Overfor Ekstra Bladet ønsker Rasmus Stoklund ikke at uddybe sit opslag.

Hej Rasmus. Jeg ringer for at høre til dit tweet. Du skriver, at 'med en tøvende Lars Løkke ved roret ville embedsmænd have lagt linjen, og vi havde haft svenske tilstande. Hvad mener du med det?

- I må snakke med Jesper Petersen (politisk ordfører i Socialdemokratiet red.).

Men det er dig, der har skrevet det på Twitter, ikke Jesper Petersen..

- Jeg undrede mig bare over Lars Løkkes tweet. Det er bare en forlængelse af mine tweets tidligere, om at jeg ikke forstår Løkkes laissez faire indstilling.

Du skriver direkte, at med Lars Løkke ved roret, ville vi have haft svenske tilstande. Hvad lægger du i det? Flere tusinde døde? (Sverige har 4350 døde med corona red.)

- Jeg har ingen kommentarer.

Du skriver, at embedsmænd tilsyneladende ville have lagt linjen. Er det Søren Brostrøm og Kåre Mølbak, du taler om?

Her ville Ekstra Bladet gerne have stillet flere opfølgende spørgsmål, heriblandt om opslaget skal forståes sådan, at regeringen undlod at lytte til myndighedernes anbefalinger, men Rasmus Stoklund smækkede røret på.

Uenig med myndighederne

Ekstra Bladet har i stedet forsøgt at få en kommentar fra Jesper Petersen, men dette har i skrivende stund ikke været muligt.

Det er første gang, at en repræsentant fra regeringen fortæller, at man har været direkte uenig med de danske sundhedsmyndigheder.

I Danmark valgte regeringen at lukke samfundet ned 11. marts, mens man i Sverige blandt andet har haft restaurationer og daginstitutioner åbne.

Tidligere har meldingen været, at myndighederne anbefalede en nedlukning af Danmark. Regeringen har dog ikke ønsket at svare på, hvilke myndigheder der anbefalede det. Kun at det var 'en gruppe af myndigheder'.

Qvortrup: Opsigtsvækkende

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, er Rasmus Stoklunds udmelding 'opsigtsvækkende'.

- Den mand, som Mette Frederiksen har smykket sig med på pressemøder, fremstilles nu som en mand, der ikke bare ville en marginalt anderledes linje, men føre en linje hvor mange flere mennesker ville være døde. Det er opsigtsvækkende.

Qvortrup er ikke i tvivl om, at det er Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, som Stoklund i sit tweet langer ud efter.

- I Mette Frederikens optik er det ikke et kompliment at sammenligne Danmark og Sverige. Det er det samme som at sammenligne Brostrøm med Fanden selv, siger Henrik Qvortrup.