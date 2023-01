Socialdemokratiet advarede selv mod at fjerne helligdag

Mens Socialdemokratiet i dag ingen kvaler har med at tage en helligdag fra danskerne uden at høre arbejdsmarkedets parter, havde piben en helt anden lyd for kun kort tid siden.

Da partiet alene havde regeringsmagten advarede det mod, at en regering piller ved helligdagene. Det skete, da daværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) svarede på at spørgsmål fra Sikandar Siddique.

Det er ikke bare fridagen, der forsvinder, hvis regeringen slagter Store Bededag

Helt andre toner

I april 2021 var Peter Hummelgaard nemlig helt oppe på den høje hest, når det kom til at blande sig i arbejdsmarkedet og ignorere den højt besungne danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv hitter ud af det.

- Jeg vil gerne minde om, at det er et centralt element i den danske aftalemodel, at Folketinget og den til enhver tid siddende regering overlader den løbende regulering af løn- og ansættelsesvilkår til arbejdsmarkedets parter.

- Det gælder for eksempel også spørgsmål om frihed med og uden løn på helligdage. Der er således ikke lovregulering om helligdage og fridage, skrev Peter Hummelgaard og satte to streger under:

- Derfor hører spørgsmålet om valgfrie helligedage til i den danske aftalemodel. Det mener jeg ikke, vi skal bryde med, og vi som regering og Folketing bør fastholde, at emner som dette forhandles af og mellem arbejdsmarkedets parter.

Komplet kovending

Men det er øjensynligt slet ikke et problem for Socialdemokratiet blot året efter, hvor statsminister Mette Frederiksen i regeringsgrundlaget for SVM-regeringen skriver:

- Truslen er rykket tættere på. For at finansiere de øgede udgifter til forsvaret i de kommende år vil regeringen fremsætte et lovforslag, der afskaffer en helligdag, som træder i kraft i 2024.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) blev onsdag spurgt til kovendingen i Folketingssalen af Enhedslistens Victoria Velasquez. Her svarede ministeren:

- Jeg er enig i, at vi grundlæggende skal have respekt for den danske aftalemodel. Det har både jeg og regeringen også.

Sløjfer helligdag: Skjult regning til arbejdende danskere

Stor skuffelse

Fagbevægelsen er da også noget harme over, at regeringen vil bryde med den danske model og fjerne en helligdag og de tillæg, der er forhandlet hjem for den med et snuptag og helt uden at høre dem.

- Det er fuldstændigt vanvittigt, at regeringen finder på dette her uden overhovedet at have drøftet det med os. Og det bekymrer mine medlemmer, for hvad bliver det næste, de tager?

- Dette her er en betonpæl ind i den danske model. Vores berømte model, som Folketinget besynger og vi roser os selv for ude i verden, sagde formand for FH Lizette Risgaard onsdag til Ekstra Bladet.

