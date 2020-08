Socialdemokratiet ekskluderer medlem efter dødstrusler mod politiker

Et medlem af Socialdemokratiet er fortid i partiet, efter at han har truet et folketingsmedlem på livet

Et medlem af Socialdemokratiet er blevet smidt ud på røv og albuer efter at have truet en folketingspolitiker på livet.

Det oplyser Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen, til Ekstra Bladet.

- Han er blevet ekskluderet. Det skete på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i går aftes, hvorefter han modtog en skrivelse fra mig, siger Jan Juul Christensen.

Kort før midnat søndag aften modtog løsgængeren Sikandar Siddique en mail fra det nu tidligere medlem, som kaldte politikeren et 'Islamsvin' og bad ham 'skride hjem'.

'Du skal fandme ikke begynde at kritisere min partiformand Mette - du er jo ikke andet end en lille beskidt islamisk lort fra Stormellemøsten og tag dog og skrid hjem til det uduelige lort igen. I modsat fald skal vi nok finde ud af systematisk med årene at likvidere jer - ganske som det blev gjort under besættelse 1940-1945,' står der i mailen.

Definitivt slut

I mailen skriver medlemmet, at han har været medlem af Socialdemokratiet i 'årtier'.

'Siden jeg var 16 år, har jeg været engageret i politik og altid på venstrefløjen. I dag er jeg som 77årig medlem af Socialdemokratiet og har været det i årtier.'

Men udmeldingerne i mailen er langt over grænsen, mener Jan Juul Christensen.

Det mangeårige medlemskab er derfor definitivt slut.

- Det er helt uforeneligt med det at være socialdemokrat, og det var der enighed om på mødet. Han er derfor udelukket fra Socialdemokratiet for livstid, siger Jan Juul Christensen.

Siddique: Mette F. har et ansvar

Over for Ekstra Bladet fortæller Sikandar Siddique, at han sætter pris på Socialdemokratiets undskyldning. Han mener dog, at pilen kun peger én vej - tilbage på Socialdemokratiet.

Det er nemlig kun få dage siden, at Mette Frederiksen på partiets sommergruppemøde eksplicit nævnte '15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt'.

Og udtalelser som denne bærer brænde til bålet, mener løsgængeren.

- Jeg synes, statsministeren skal tænke meget grundigt over, hvad det er, hun og hendes parti bidrager til, når man udtaler sig, som man gør. Hvis man skaber et billede af eksempelvis unge mænd som en trussel, er det jo selvforstærkende - og går også ud over alle dem, der slet, slet ikke skaber problemer. Især når man gør det som landets statsminister.

- Det er åbenlyst, at alle politikere har et ansvar for, hvordan vi taler om og med hinanden. I årtier har vi især set en voldsom stigmatisering af muslimer og brune medborgere, som har givet fremmedhadet frit løb, og det har selvfølgelig konsekvenser - og også ubehagelige konsekvenser.

Hadefulde mails er hverdag

Det er langtfra første gang, at Sikandar Siddique har modtaget vrede mails eller direkte trusler på livet.

- Jeg får nærmest hver eneste dag hadefulde mails. Voldsomheden varierer selvfølgelig, men det er langtfra første gang, jeg her blevet truet på livet. Det sker desværre så tit, at man nærmest vænner sig til det, siger han.

Tidligere har politikeren trukket på skuldrene, når truslerne tikkede ind, men ikke denne gang.

- Engang tog jeg det slet ikke alvorligt, men jeg har haft nogle gode snakke med politiet og PET, og efter at jeg er blevet far her i foråret, er det også, som om det betyder lidt mere, når man får en dødstrussel.

Ekstra Bladet har forholdt Jan Juul Christensen kritikken fra Sikandar Siddique og spurgt, om Mette Frederiksen med sin retorik om 'indvandrerdrenge' er med til at legitimere hadefulde mails som denne fra et medlem.

Partisekretæren ønsker dog kun at svare på spørgsmål angående eksklusionen og henviser i stedet til partiets politiske ordfører, Jesper Petersen. Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra ham.