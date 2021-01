Socialdemokratiet sender Støjberg for Rigsretten

Den Socialdemokratiske folketingsgruppe ender med at stemme ja til at sende Inger Støjberg for Rigsretten.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder, som befinder sig til gruppemøde netop nu. Socialdemokratiet har nu også bekræftet beslutningen i en pressemeddelelse.

Dermed sender partiet den tidligere minister for Rigsretten, fordi en samlet rød blok nu er enige om den sjældne konsekvens.

Det bliver en samlet S-gruppe, som støtter rigsretssagen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udtaler:

- At iværksætte en rigsretssag er en meget alvorlig beslutning. Det er kun sket fem gange i historien, senest for snart 30 år siden i Tamilsagen. En rigsret er – og det skal det også være – det sidste og mest ultimative redskab i Folketingets parlamentariske kontrol med en regering. Det er derfor en beslutning, der kræver nøje og grundige overvejelser og en beslutning, der bør basere sig på en klar, uafhængig og gennemarbejdet sagsfremstilling og vurdering.

- Den foreligger nu i form af Instruktionskommissionens delberetning og den efterfølgende vurdering, der foreligger fra de uafhængige advokater, der er blevet bedt om at rådgive Folketinget i sagen, siger hun.

- Det er samtidig vigtigt for Socialdemokratiet at gøre klart, at en minister både kan og skal sætte den politiske retning, herunder kunne udfordre og sætte spørgsmålstegn ved embedsværkets vurderinger og indstillinger og lade dem afsøge alternativer i arbejdet med politiske løsningsforslag. Dette må dog selvsagt ikke føre til, at en minister – trods flere advarsler – er ansvarlig for, at der iværksættes en klart ulovlig administration, lyder det fra statsministeren.

Ligenu sidder Venstre ligeledes i gruppemøde. Partiet skal også forsøge at blive enige om, hvorvidt de støtter en rigsretssag eller ej.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (løsgænger) meldte i aftes ud, at han ikke vil stemme for en rigsret. Han mener simpelthen ikke, at sagen er alvorlig nok.

Der har ikke været en rigsretssag i Danmark, siden Erik Ninn-Hansen blev dømt i Tamil-sagen i 1995.

Det konkluderer kommissionen: Instrukskommissionen konkluderer om Inger Støjbergs rolle: at instruksen af 10. februar 2016 var klart ulovlig

at Inger Støjberg mundtligt blev advaret om, at en ordning uden undtagelsesmuligheder (instruksen) ikke lovligt kunne gennemføres,

at det kan lægges til grund, at Inger Støjberg i forbindelse med udsendelsen af pressemeddelelsen både eksternt og internt i departementet klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning

at det med en høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at Inger Støjbergs hensigt med praksisændringen den 10. februar 2016 var, at der skulle ske en undtagelsesfri adskillelse af parrene

at det i hvert fald kan lægges til grund som utvivlsomt, at det må have stået Inger Støjberg klart, at der var en nærliggende risiko for, at der ville blive iværksat en administration af ordningen svarende til indholdet af pressemeddelelsen,

at den undtagelsesfrie instruks havde den følge, at der i Udlændingestyrelsen i hvert fald i en periode blev administreret klart ulovligt

og at den ulovlige administration af ordningen fandt sted i hvert fald i perioden fra den 10. februar til den 1. juli 2016

at Støjberg har givet misvisende og urigtige oplysninger til Folketinget i sagen. Vis mere Luk