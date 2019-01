Socialdemokratiet til Jyske Bank: Drop jeres massakre på dankortet

Hammeren falder hårdt over bankerne, hvis de ikke stopper deres forsøg på at underminere det billige dankort

Det er et brud på samfundets kontrakt med bankerne, at Jyske Bank nu vil skille Visadankortet i to dele.

Det mener Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, der i dag sender en meget kraftig advarsel til de danske banker og særligt ledelsen i Jyske Bank.

- Det er jo tydeligt for enhver, at det her ikke er en harmløs ændring, som banken har gang i, siger ordføreren til Ekstra Bladet.

- Jyske Bank er gået målrettet efter først at fjerne kontanterne, og nu angriber man så dankortet ved splitte Visadankortet op i to dele og presser kunderne over i dyrere alternativer til dankortet.

En dårlig sag

Han mener, at sagen blot er endnu en i bunken af dårlige sager for bankerne.

- Samfundskontrakten med bankerne er allerede udfordret på mange områder. Jeg kan bare nævne Danske Banks hvidvask-sag.

- Og når man nu forsøger at angribe dankortmodellen, så er det efter min mening også et brud på den kontrakt, vi som samfund har med bankerne.

- Hvis bankerne ikke selv kan finde ud af at holde liv i dankortet, så kan politikerne på Christiansborg blive nødt til at gribe ind og sikre dankortet, siger finansordfører Benny Engelbrecht (S). Foto: Lars Krabbe/Ritzau Scanpix

Hammeren falder hårdt

Benny Engelbrecht er ikke alene om kritikken, som også erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) tidligere i dag rejste over for Jyske Bank.

'Skal en procentdel af betalingerne i danske butikker fremover gå til VISA eller MasterCard, fordi Dankortet forsvinder? Det har regeringen svært ved at se nogen fordele ved. Dankortet sparer de danske butikker for store summer og holder dermed priserne lidt nede i Danmark', skrev Jarlov i et tweet om sagen.

Og bankerne kan forvente samme kontante behandling, hvis regeringen efter valget ledes af Socialdemokratiet, lover Benny Engelbrecht.

- Uanset om der kommer en socialdemokratisk eller en anden regering, så skal bankerne vide, at vi holder meget tæt øje med det her. Og at hammeren altså falder hårdt, hvis de ikke løser problemet.

- Hvad er problemet med det, som bankerne gør?

- Vi taler jo om et dankort, som er en fundamental betalingsløsning, der også er absolut billigst at bruge, fordi den er så udbredt, og vi har skabt en god model, siger Benny Engelbrecht.

- Og bundlinjen er, at bankerne alligevel flytter forbrugerne væk fra de billige betalingsløsninger og i stedet giver bankerne en større indtjening.

Dankortet er en kæmpe fordel for forbrugere, erhvervsliv og det danske samfund. Hvis danske pengeinstitutter ønsker at leve op til deres samfundskontrakt, bør de aktivt medvirke til at Dankortet også er en central valgmulighed når man skal betale i fremtiden #dkpol #dkøko — Benny Engelbrecht (@BennyEngelbrech) 9. januar 2019

- Hvad mener du, at Jyske Bank skal gøre?

- Min opfordring til Jyske Bank og direkte til deres direktør, Anders Dam, er, at de skal tænke rigtigt godt over, om det her er hensigtsmæssigt for samfundet og for kunderne. Jeg synes, at bankernes ry og omdømme er rigeligt blakket i forvejen. Der er ingen grund til at lægge mere til.

- Derfor skal de også droppe det her tiltag. Og jeg vil sende det samme signal til de andre banker: Lad være med at gøre det.

- Hvis de ikke kan finde ud af at få det her løst ordentligt, må vi som politikere overveje, om vi i givet fald skal gribe ind og lovgive. Det vil jeg helst være fri for.