Socialdemokratisk spids: Ellemann er ren

Tirsdag klokken 13.30 mødtes Folketingets forsvars- og finansordførere for at modtage Jakob Ellemann-Jensens orientering om, hvorfor Folketinget var blevet løjet for om våbenindkøb, men allerede inden forklaringen var landet, fredede Simon Kollerup (S) sin regeringskollega

Formanden for Finansudvalget, Simon Kollerup (S), skriver fra lukket møde, at Ellemann er uden skyld i kanonsag

Socialdemokraten Simon Kollerup tweeter fra lukket møde om kanonsagen, at Jakob Ellemann-Jensen (V) er uden skyld i sagen om misinformation af Folketinget.

Simon Kollerup sidder lige nu til et lukket møde i Forsvarsministeriet, hvor partierne bliver informeret om den redegørelse, der er lavet om sagen.

Redegørelsen blev iværksat da det stod klart, at Folketingets Finansudvalg var blevet løjet for, da det i lyntempo blev bedt om at godkende køb af israelske kanoner fra selskabet Elbit for 1,7 milliarder kroner.

- Sagen om indkøb af våbensystemerne er alvorlig. Men Jakob Ellemann-Jensen har handlet i god tro og har alene videregivet de oplysninger, han har fået af sit ministerium.

- Der må være nogen med meget røde ører, som har informeret først ministeren og dermed Folketinget forkert, tweeter Kollerup.

Før mødet sagde Simon Kollerup til Ekstra Bladet, at han ikke 'mener, der er grundlag for at vælte Jakob Ellemann-Jensen i denne her sag'.

Ministeransvar

Meget som Simon Kollerup kan mene, at Jakob Ellemann-Jensen har handlet i god tro, så ændrer det ikke på, at det er ministerens ansvar, at informationer sendt til Folketinget er sande.

- En minister er jo ikke bare leder af et postkontor. Han kan ikke bare sende ting videre til Folketinget, sagde politisk kommentator Hans Engell til Ekstra Bladet mandag.

Og SF's medlem af Finansudvalget, Lisbeth Bech-Nielsen, sagde på samme emne:

- Man er altid ansvarlig som minister for det, der bliver sendt til Folketinget. Og man må også forvente, at en minister kan læse et par sider om, hvorfor man så hurtig skal bruge så mange penge på våben.

- Så der er ingen undskyldninger. Man er faktuelt ansvarlig som minister ifølge ministeransvarsloven, så den kan han ikke tørre af på andre.

Tørret af på systemet

Med Simon Kollerups udmelding fra mødet - og kommentarer givet før mødet - ligner det umiskendeligt, at ansvaret for miseren bliver placeret på ansatte i Forsvaret og ikke hos den ansvarlige minister, Jakob Ellemann-Jensen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det da også, hvad der lige nu bliver lagt op til på mødet, hvor ansvaret er ved at blive placeret hos Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Der er dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke endnu blevet omtalt konsekvenser for specifikke ansatte.