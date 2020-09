Socialdemokratisk tågesnak om ministerkarantæne

Efter dagens SF-forslag om, at ministre skal igennem en karensperiode, før de kan tage jobs, hvor de fx er ansat til at påvirke det ministerium de netop har forladt, er det svært at få svar på hvad Socialdemokratiet mener

- Vi er i forvejen i gang med at kigge på politikere og ministres vederlag og pensionsforslag og i den sammenhæng har vi også haft det som et emne, vi skal se på. Og det er vi helt med på fra socialdemokratisk side.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, som reaktion på SF's forslag, der skal gøre det umuligt for ministre at hoppe direkte fra ministerium til lobbyorganisation.

Men mere konkret bliver Socialdemokratiets holdning desværre ikke rigtigt, til trods for Ekstra Bladets mange forsøg på at få gruppeformanden til at uddybe.

- Så I går som udgangspunkt ind for forslaget?

- Nu tager vi en drøftelse af det. Det der jo er hele vores øvelse i den her sammenhæng, det er jo at rette forholdene for politikere og ministre ind så meget som overhovedet muligt efter almindelige gængse regler og arbejdsmarked og andet. Og der er vi enige om, at vi vil prøve at kigge hele vejen rundt. Og derfor er det her også et emne, som vi vil se på.

- Er der noget negativt ved det her forslag?

- Nu kommer vi til at tage en drøftelse af det. Og så vil vi naturligvis se om der er ting, som vi skal være særligt opmærksomme på.

- Men sådan umiddelbart når du hører om det, er der så noget, du tænker er negativt?

- Vi laver vores arbejde virkelig grundigt, vil jeg sige. Og der er naturligvis helt afgørende for sådan et arbejde, at vi har tænkt tingene godt igennem, og det vil vi også gøre her. Det har vi ikke gjort for nuværende, sådan som jeg ser det. Derfor skal vi have en god drøftelse af det.

- Så lad mig spørge til din personlige holdning. Hvad er egentlig fornuften i, at en minister i dag kan være øverste ansvarlig for regulering af et område, og så rykke direkte over til en virksomhed, der lever af netop det område?

- Altså, jeg synes virkelig vi skal kigge på de her ting, for at få gjort det så gennemsigtigt som overhovedet muligt.

- Men hvad er det fornuftige i, at en minister kan gøre det her – altså hoppe direkte fra at være øverste ansvarlig for et område og over til en virksomhed der lever af det?

- Vi kommer til at kigge meget grundigt igennem det her for at se, hvor er det, der er ting, der skal ændres fordi vi ikke synes at rimeligheden er til stede. Og altså, vi har ikke været nede i detaljerne på det her, men det kommer vi.

- Men man kan sige, loven er jo, som den er i dag. Der er ikke noget i vejen for, at en minister kan gøre lige præcis det. Er du tilfreds med det?

- Jeg synes, der er virkelig god grund til, at vi får kigget på det her regelsæt og det har vi også tidligere givet udtryk for fra socialdemokratisk side.

- Betyder det så, at I i virkeligheden mener, at reglerne er forkerte, som de er i dag?

- Vi mener, der skal kigges på reglerne for at se, hvad der er behov for, bliver justeret. Og det er jo det vi skal i gang med nu.

- Men kan jeg få dig til at svare på, hvad det positive er ved – eller hvad fornuften er i – at reglerne er som de er i dag? Altså det her med at ministre bare kan gå fra et ministerium og ud til en virksomhed?

- Altså jeg synes, der er brug for, at vi får kigget på det her regelsæt. Det virker som om, at der er ting, vi har behov for bliver justeret.

- Ok. Men vil du sige noget positivt om de regler, vi har i dag?

- Jeg synes, at der er behov for at vi får kigget de nuværende regler efter.

- Så det er et nej? Altså, du vil ikke sige noget positivt om reglerne som de er i dag?

- Jamen, der er jo en årsag til, at vi synes, at de nuværende regler skal ses efter og det er det vi vil gøre i den politiske drøftelse som vi skal have gang i af det her punkt?

- Og hvad er den årsag?

- Det er, at vi i det hele taget fra socialdemokratisk side synes, at vederlag og pensionsforhold for politikere og ministre, jamen der skal vi sørge for, at der er så stor gennemsigtighed som overhovedet muligt, og der hvor vi kan tilrette på det almindelige arbejdsmarked, der synes vi, at det skal være et mål.

- Hvad er din personlige holdning til det her emne? Skal ministre kunne hoppe direkte fra et ministerium til fx en lobbyorganisation?

- Vi synes, at der er grund til at kigge det her efter. Det er det, der kommer til at ske i den gruppe der allerede sidder og kigger på netop de her emner.

