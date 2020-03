Socialudvalg brugte 51.575 kroner på spa-hotel

Politikere ville ikke svare på, om 51.575 kroner for at holde spare-møde på spa-hotel var pengene værd

Hvor kan man spare, så det går ud over færrest mulige borgere?

Det spørgsmål stillede politikerne i Københavns Kommunes socialudvalg sig selv, da de i februar holdt spare-seminar på et lækkert, nord-sjællandsk spa-hotel.

Og nu er møde-regningen så kommet: prisen for seminaret endte på 51.575 kroner, viser en aktindsigt.

Restaurant-regningen beløb sig til 15.000 kroner, mens resten af pengene blev brugt på hotelværelser og leje af et konference-lokale.

Tale på tværs

Da Ekstra Bladet den 21. februar konfronterede politikerne på vej ind til mødet, begrundede socialborgmester Mia Nyegaard (R) blandt andet nødvendigheden af hotel-opholdet med, at politikerne derved fik mulighed for at 'tale sammen på tværs'.

Men der var også en stribe politikere, der skyndte sig forbi Ekstra Bladets mikrofon, da de ankom til hotellet.

En af dem var Socialdemokratiets Laura Rosenvinge, der dengang ikke ville svare på, hvorfor de årlige spare-møder ikke bare holdes på Københavns Rådhus, hvor der i forvejen er både mødelokaler, mad og drikke.

Spørg en anden

Og Laura Rosenvinge sparer fortsat på stemmebåndet nu, hvor regningen er gjort op.

I stedet henviser hun til Mia Nyegaard, der - må man forstå - bedre kan svare for hende:

- Laura Rosenvinge, var det pengene værd at mødes på hotel?

- Det må du spørge Mia om. Det har jeg ikke nogen kommentarer til.

- Jeg kan jo ikke spørge en anden person om, hvad du synes. Det er jo syret...

- Du må spørge Mia, om hun synes, at det var det værd. Jeg har ikke nogen kommentarer til det. Hav en god dag, slutter Laura Rosenvinge.

Samme affejning kommer fra Enhedslistens Charlotte Lund:

- Ved du hvad, jeg synes, at du skal tage den med borgmesteren, jeg er på arbejde lige nu.

- Men synes DU, det var pengene værd? Det er svært at spørge en anden om, hvad du synes?

- Øh, det ved jeg godt nok ikke. Er det okay, at du tager den med borgmesteren?

- Det skal jeg nok. Men bare et hurtigt ord fra dig, så jeg ved, hvor du står?

- Det må være op til borgmesteren og forvaltningen at tage den vurdering, siger Charlotte Lund.

Så Ekstra Bladet måtte altså ringe til Mia Nyegaard for at høre, hvad Laura Rosenvinge og Charlotte Lund mener om hotel-regningen:

Det var det værd

- Mia Nyegaard, hvad mener Laura Rosenvinge og Charlotte Lund om regningen på 51.575 kroner for at holde spare-seminar? Synes de, at det er for meget?

- Hahaha, har du tænkt dig at spørge om det?

- Det er jeg jo nødt til, de henviser til dig...

- Ha ha, det er fandeme skørt. Det kan jeg altså ikke svare på. Men jeg kan svare på, hvad jeg selv synes, siger Mia Nyegaard.

- Jeg synes, at det giver virkelig god mening at tage på konference-hotel i halvandet døgn, når man arbejder med fritids-politikere. De får mulighed for at stille embedsmændene spørgsmål gennem en hel dag frem for tre timer hist og pist.

- Vi kan godt skrabe alt væk, men så tror jeg bare, at vi får dårligere beslutninger ud af det.

- Så det vil I fortsætte med?

- Det kan sagtens være, at vi finder på noget andet, men jeg står fuldt ud på mål for, at det er det værd, siger socialborgmesteren.

SF'eren Annika Smith var forud for spare-mødet åben for fremover at rykke møderne til rådhuset:

- Hvis det er dyrere at holde vores budget-seminar her (på hotellet, red.) end på rådhuset, så synes jeg bestemt, at vi skal holde det på rådhuset, sagde Annikas Smith.

Det er fredag ikke lykkedes Ekstra Bladet at få fat på Annika Smith for at høre, om hotel-regningen var så dyr, at hun fremover vil bruge rådhuset.