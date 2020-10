Søgte 'ung pige i huset': Det er nedladende

Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen (K) søgte ulovligt efter 'en kvindelig studerende' til rengøring for omkring 60 kr. i timen og et værelse. Fagforening raser

Kun en kvinde kunne gå an til en stilling som 'ung pige i huset' for den konservative borgmester på Frederiksberg Simon Aggesen, og det får nu fagforeningen 3F op i det røde felt.

Marianne Henriksen er formand for Landsbrancheklubben for privat rengøring under 3F, og hun bliver noget provokeret, da Ekstra Bladet læser Aggesens ulovlige annonce op.

Den konservative borgmester skriver helt konkret, at han ønsker en 'kvindelig studerende' til en form for tjenestepige i den herskabslejlighed på 460 kvadratmeter, som han netop havde købt.

- En kvindelig studerende? En mand kan vel også gøre rent, udbryder hun.

- Jeg bliver stødt hver gang vi har de her sager. Som om det kun er kvinder, der kan gøre rent. Det er det, de kan bruges til, siger fagforeningskvinden.

Borgmesterens herskabslejlighed er nu centrum i sagen, hvor Ombudsmanden kræver en redegørelse, efter Ekstra Bladets har afsløret, at Simon Aggesen scorede 11 millioner kroner skattefrit på opdeling og salg.

Betegnelse 'ung pige i huset' støder også fagforeningskvinden.

- Det er nedladende. Det utroligt, man ikke er kommet videre. Begrebet ‘ung pige i huset’, jeg ved godt, de har været piger engang, men de er altså voksne mennesker, siger Marianne Henriksen.

Ligestillingsordfører klapper i

I det modsatte ende af skalaen finder man de konservatives ligestillingsordfører i Folketinget Birgitte Bergman.

Hun har ingen kommentarer har til borgmester Simon Aggesens kønsdiskriminerende stillingsopslag.

- Så det er i orden, han søger efter en kvinde?

- Jeg har ikke nogen kommentar til det, siger Birgitte Bergman.

Selve jobopslaget er ellers et brud på ligebehandlingsloven ifølge lektor i arbejds- og ansættelsesret på Aarhus Universitet samt medlem af Ligebehandlingsnævnet, Natalie Videbæk Munkholm.

- Ligebehandlingsloven er helt klar, man må ikke annoncere efter et bestemt køn, siger hun.

- Så når Aggesen søger ’en kvindelig studerende’, så er det ulovligt?

- Ja, det er det. Og afgørelserne ved Ligebehandlingsnævnet er helt konsekvente. Den går ikke, fortæller Natalie Videbæk Munkholm.

Ligebehandlingsloven paragraf 6 'Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse m.v. søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.' Kilde: retsinformation.dk

Simon Aggesen er ellers uddannet jurist, og han burde stikke piben ind ifølge 3F.

- Hvis det så oven i købet er ulovligt. Stop det dog, lyder den klare opfordring til borgmesteren på Frederiksberg.

60 kroner i timen

Den unge kvinde skal arbejde 15 timer om ugen hos den konservative politiker og 5-10 timer hos underboen.

Vedkommende skal være et 'ordensmenneske', og Simon Aggesen oplyser, at lønnen vil være 4500-6500 kroner om måneden afhængig af den samlede arbejdstid.

Det giver en timeløn på omkring 60 kroner, men så får man også et værelse i en lejlighed, som skal deles med to andre unge kvinder, skriver borgmesteren.

Kan give bøde

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet.

Eksperten i arbejds- og ansættelsesret tilføjer, at man kan straffes med bøde for at annoncere efter et bestemt køn. Bøder er dog politiets bord. Hvis der skal tildeles en bøde for lovbruddet kræver det, at der indgives en politianmeldelse.

Ligebehandlingsloven har eksisteret siden 1978, men heller ikke Simon Aggesens hustru, Josephine Fie Legarth Aggesen, fangede fejlen i opslaget.

Hun er ellers også cand.jur og arbejder hos statens advokat, Kammeradvokaten, hvor også Frederiksberg Kommune er kunde.

Borgmesteren beklager

Ekstra Bladet har stillet en række spørgsmål på skrift til borgmester Simon Aggesen.

- Hvad er din forklaring på det ulovlige opslag?

- Du og din kone er jurister. Brød I loven med åbne øjne? Hvis nej, burde I så ikke kende loven?

- Hvorfor synes du, det er fair med en timeløn på omkring 60 kroner + plus et værelse? Især når der skulle stryges og renses toiletter ’til perfektion’.

I stedet for at svare på spørgsmålene, skriver Simon Aggesen en kortfattet kommentar på mail.

'Jeg kan bekræfte, at vi sammen med vores dengang kommende underboer overvejede hushjælp. Annoncen blev dog hurtig uaktuel, da vi valgte et rengøringsfirma i stedet', skriver Frederiksbergs borgmester.

'Såfremt vi har formuleret os ukorrekt i selve opslaget, så vil jeg gerne beklage det', skriver Simon Aggesen.

Borgmesteren overtog lejligheden, efter han hjalp Marquis Marcel De Sade, der boede i den, med at finde en anden lejlighed. Video: Stine Tidsvilde, Maya Tekeli

