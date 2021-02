Søn tog over: Brugte tre uger på at booke vaccine

Jens Præstholm måtte træde til i et IT-kaos, da hans 90-årige far skulle vaccineres

De danske sundhedsmyndigheder har lanceret en storstilet og ambitiøs plan for, hvordan alle danskere skal nå at blive vaccineret inden sommerferien.

Helt så tjept går det dog langt fra ude i virkeligheden. Det har Jens Præstholm og hans far Hans Præstholm måtte sande, efter at 90-årige Hans blev indkaldt til vaccination 12. januar.

Ekstra Bladet beskriver fredag, hvordan tusindvis af ældre, der burde blive stukket i disse dage, ikke kan booke tider og får mere end svært ved at nå det indenfor myndighedernes 'vaccinationskalender'.

- Min far har både netbank og Facebook. Men alligevel blev det sgu for meget for ham, det der vaccinebookingsystem, fortæller Jens Præstholm til Ekstra Bladet.

90-årige Hans Præstholm bor stadig i eget hjem og klarer sig selv til daglig. Foto: Jonas Olufson

Giver op

Når man skal booke tid til at blive vaccineret, sker det igennem hjemmesiden vacciner.dk. Og selvom det skulle være simpelt, har Jens Præstholm en noget anden opfattelse.

- Der kommer tre kalendere frem i systemet: En for januar, februar og marts. Derefter skal jeg sidde og klikke på hver enkelt dag for at se, om der er en ledig tid.

- Når man så har været 2,5 måned frem, siger man 'nå, de havde ikke nogle tider' og lukker ned. Det har jeg gjort i tre uger for min far. Mindst to gange om dagen, konstaterer han.

Ældresagen: - Uacceptabelt - Jeg tror på, at vi nok skal få vaccineret de her mennesker. Spørgsmålet er, hvor opslidende, frustrerende og kaotisk en proces, det skal være for de mennesker, det handler om, siger vicedirektør i Ældresagen Michael Teit Nielsen til Ekstra Bladet. Ældresagen sendte mandag et brev med skarp kritik til sundhedsminister Magnus Heunicke og ældreminister Astrid Krag. Brevet er kommet på banen, efter at Ældresagen har forsøgt at gøre kommuner og regioner opmærksomme på, at mange ældre borgere vil få problemer med at booke tider til vaccinationer online: - Der er gået så lang tid, hvor vi kan se, at det stadig ikke fungerer. Det er uacceltabelt, siger Michael Teit Nielsen. - Jeg har hørt, at nogle ældre siger 'så kan det jo være lige meget, om jeg bliver vaccineret'. Det tror jeg ikke, at man mener, men det viser hvor irriteret man er over, at det skal være så besværligt. Vis mere Luk

Når det ikke

For nylig var der dog gevinst, og Hans Præstholm blev vaccineret for første gang i mandags.

Jens Præstholm undrer sig over, at der ikke er mere fleksibilitet i systemet. At hans far kunne vælge i mellem at komme til Hillerød eller Ballerup, men at der på ingen måde var mulighed for, at kommunen kunne tilbyde lokal vaccination:

- Min far bor på en gade, hvor der er 45 ældre mennesker. Jeg spurgte kommunen, om de ikke kunne vaccinere alle sammen på én gang i deres fælleslokale. Men det kunne de ikke, siger han.

Søn Jens Præstholm drømmer om at komme ud at rejse til sommer - men regner ikke med at nå at blive vaccineret indenda. Foto: Jonas Olufson

Personligt er han knap så optimistisk omkring, at han bliver vaccineret inden sommer.

- Når jeg har oplevet det her med min far, tror jeg ikke på, at de når at vaccinere os alle inden sommer.