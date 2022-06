Søren Espersen: Det hele smuldrer

Søren Espersen har arbejdet sammen med Kristian Thulesen Dahl i Dansk Folkeparti i over et kvart århundrede. Derfor var det en chokkerende melding for ham, at hans gamle partikammerat og tidligere formand ikke vil genopstille for partiet.

Baggrunden er den fortsatte krise og de hårde personkonflikter, der har har domineret partiet de sidste år. Og Søren Espersen lægger da heller ikke fingre imellem når det kommer til partiets situation.

- Det går ikke godt i partiet for at sige det mildt. Der er mange, mange problemer. Og jeg ved ikke, hvordan jeg bidrage til at gøre det bedre.

- Derfor har jeg besluttet mig for at holde en lille tænkepause på et par uger og se, hvad der sker, siger Søren Espersen.

Partiet har været Søren Espersens liv siden det blev dannet for 27 år siden. Og derfor er dets store nedtur også en bitter pille at sluge for ham.

- Det er 27 år, hvor vi har været glade for det, vi lavede. Og hvor jeg har følt, at vi udførte et betydningsfuldt stykke arbejde for landet. Og nu er det i den grad ved at smuldre af mange forskellige årsager. Det ser ikke lovende ud.

- For mig er det ganske forfærdeligt. Det kan lyde teatralsk, men jeg har levet i dette her parti i 27 år og er frygtelig ked af det, der sker. Det ved jeg også, at andre er, siger Søren Espersen og fortsætter;

- Men hvad man kan gøre ved det? Det er sådan nogle personstridigheder. Det er jo ikke politikken, der er skiller, men folks måde at være på over for hinanden.

Søren Espersen selv er i en tilstand af chok efter, at Kristian Thulesen Dahl er kommet med sin melding. Og hans egen fremtid i partiet hænger i en tynd tråd.

- Jeg overvejer min situation, som det så fint hedder. Det holder jeg mig til. Alle de ting har jeg slet ikke gjort op med mig selv.

- Det har ikke været sjovt på det sidste, det har det ikke, siger han.

