Søren Espersen revser partitoppen

En af de store historier fra gårsdagens valgaften var, at Kristian Thulesen Dahl (DF) havde valgt at droppe partiets valgfest i Snapstinget på Christiansborg.

Det fik da også gang i reaktionerne hos både formand Morten Messerschmidt (DF) og tidligere formand Pia Kjærsgaard (DF), der kaldte beslutningen for 'mærkelig'.

Men nu går Søren Espersen (DF) i rette med de to førnævntes behov for at kommentere Thulesen Dahls prioritering.

- Vi har ikke mødepligt til fester. Jeg synes, at det er vigtigere, hvad Kristian Thulesen Dahl har udrettet op til 1. juni klokken 20 (da valgstederne lukkede, red.), end hvad han gør bagefter, når slaget er forbi. Jeg ved, at han har rejst land og rige rundt og har forsøgt at gøre alting i den periode, der har været. Det synes jeg, han skal roses for. Ikke klandres for ikke at komme til en fest, siger han til TV 2.

Aldrig misset en valgaften

Espersen er overrasket over både Messerschmidt og Kjærsgaards reaktioner på fraværet af den tidligere partiformand, og reaktionerne vakte da også opsigt.

Messerschmidt var ude med riven efter både Thulesen Dahls fravær samt hans nejkampagne med Inger Støjberg, som han kørte parallelt med Dansk Folkepartis kampagne.

- Jeg har aldrig misset en valgaften hos Dansk Folkeparti, så det må være en meget vigtig begivenhed, siden han vil gå glip af dette her, sagde han i går.

- Alle, der vil kæmpe for et nej til EU, hilser jeg velkommen. Men jeg havde da forestillet mig og håbet på, at det ville være sket på en mere broderlig måde, hvor vi kæmpede side om side, fortsatte han med henvisning til Thulesen Dahls kampagne med Støjberg.

Pia er ærgerlig

Det var ikke kun Messerschmidt, der rynkede brynene ad Thulesen Dahls fravær.

Også partimoderen Pia Kjærsgaard fandt beslutningen besynderlig.

- Jeg kan ikke mindes i al min tid - og den har været lang - i både DF og Fremskridtspartiet, at Kristian Thulesen Dahl ikke er mødt op til en valgfest. Men det er hans valg, sagde hun i går.

Hun ville ikke forholde sig til Thulesen Dahls kampagne med Inger Støjberg.