Søren Gade angriber partifolk: Jeg kender mine fjender på Christiansborg

Onde kræfter på Christiansborg vil gå langt for at få skovlen under Søren Gade.

Det mener i hvert fald Søren Gade, som kaster sig ud i et usædvanligt angreb på Christiansborg-Venstre, fordi Ekstra Bladet i dag kan afsløre, at han har ansat en spionanklaget tidligere Venstre-ansat på sit kontor i Bruxelles.

Søren Gade ansætter tidligere spion

- Folk i Venstre undrer sig, Søren Gade?

- Den er jeg helt med på. Og jeg kan fortælle dig, hvem det er. Det er ham den lille oppe fra Nordjylland, der har et horn i siden på mig. Og så er det Andreas Thyrring (chef for Venstres kommunikationsafdeling, CKP, red.), der også har et horn i siden på mig. Jeg ved udmærket godt, hvem jeg har som fjender derinde på Christiansborg.

- Og så har jeg det altså sådan, at man skal passe på med at stigmatisere børn og unge mennesker på grund af en eller anden fejl i deres liv. Så kommer vi aldrig videre.

- Du er stadig Venstre-mand. Hvilke overvejelser gjorde du dig om at tage en person tilbage, som nogen mener, har begået partiskadelig virksomhed?

- Prøv og hør. Den sag handler ikke om afsløring af atomkoder. Jeg har selv i min tid som gruppeformand slæbt mig op om morgenen til de kedelige møder klokken 7.10. Tro mig, det er ikke dér, der bliver aftalt store beslutninger.

Artiklen fortsætter under billedet...

Andreas Thyrring, som Gade nævner, ses i baggrunden længst til højre. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Hold nu op

- Så I har talt om det i forbindelse med ansættelsen hos dig?

- Ja, men du vil ikke tro på svaret. Svaret er dumhed og ikke andet. Alle de spekulationer om, at personen skulle spionere for den ene, anden eller tredje har ingen gang på jorden.

- Det var ikke sådan, at folk ikke vidste at de kunne ringe op på det nummer til de telefonmøder. Det har ikke været hemmeligt. Venstre har brugt det samme nummer i 100 år.

- Så personen spionerede ikke for dig?

- Den historie har jeg hørt. Hold nu op. Det tror du jo heller ikke selv på. Jeg har siddet som gruppeformand. Så bliver jeg kandidat til Europa-Parlamentet. Hvis jeg ville vide noget, så kunne jeg da selv have ringet op. Den konspirationsteori kan jeg ikke gøre noget ved.

- Det er de mennesker, der ikke kan lide mig, der starter den.

- Jeg kan ansætte, hvem jeg vil, og så ansætter jeg den person, jeg synes, er dygtig.

- Det med at tilgive, det skal man lev efter i stedet for bare at sige det om søndagen i kirken.

Det kommer aldrig til at ske

- Handler det om, at du ikke vil have at Christiansborg bestemmer, hvem du ansætter?

- Det er mig, som ansætter folk i Bruxelles. Det er ikke i København. Det har du ret i. Men det her er ikke en trodsig ting. Personen er ansat, fordi jeg synes, personen er den rigtige til jobbet. Men hvis du mener, at jeg skulle ringe til Venstre og spørge, så har du ret. Det kommer aldrig til at ske.

- Er du stadig Venstre-mand af hjertet eller er du mere Søren Gade af hjertet?

- Jeg er Venstre-mand. Men hvis du siger dét, du mener, så kan du huske, hvad du har sagt. Det har jeg skåret mig på masser af gange. Nu er jeg så gammel. Mon ikke det holder resten af mit liv og politiske liv.

Andreas Thyrring skriver i en sms følgende om Søren Gades udlægning:

'Jeg har ikke et horn i siden på Søren Gade eller nogen andre, og jeg har ikke haft noget som helst at gøre med tilblivelsen af denne historie'.