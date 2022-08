Søren Gade i kovending

For seks måneder siden afviste den garvede Venstre-løve at genopstille til Folketinget. Nu siger han, at beslutningen om at genopstille har været undervejs i et år

For blot et halvt år siden var beskeden helt klar fra Venstre-veteranen Søren Gade: Hans navn ville ikke være at finde på stemmesedlen til det næste folketingsvalg.

Han forklarede, at hans 'politiske fremtid lå bag ham', og at han 'havde sagt nej tak til at stille op'.

- Nej. Jeg nyder at komme på Borgen. Jeg har et kontor derinde. Og jeg kan godt lide miljøet. Men jeg har siddet i Folketinget i 12 år. Jeg har været minister i seks år. Jeg har prøvet det, lød det tilbage i februar til TV Midtvest.

Mandag fik piben dog en helt anden lyd, da Søren Gade over for Dagbladet Holstebro-Struer og TV Midtvest pludselig meddelte, at han alligevel genopstiller til det kommende folketingsvalg.

Vælgersvigt

Han forklarer nu, at beslutningen har været undervejs i lang tid - og åbenbart også længere end hans seneste udtalelse fra februar om, at han ikke ville genopstille.

Annonce:

- Det har været under opsejling i lang tid. Omkring et års tid. Og efter afstemningen om EU-forbeholdet, hvor jeg og Jakob (Ellemann-Jensen red.) var lidt rundt sammen for at overbevise danskerne, er beslutningen blevet rigtig modnet. Jeg har været utrolig privilegeret og fået mange muligheder i Venstre. Når de så beder mig om at hjælpe til, så skal man passe på med at være arrogant og bare afslå. Selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe, hvis jeg kan, siger Søren Gade til Dagbladet Holstebro-Struer.

Søren Gade udtrykte tilbage i februar, at det var vigtigt for ham ikke at skuffe de vælgere, der har stemt på ham til Europa-Parlamentet i 2019, fordi han - hvis han bliver valgt til Folketinget - er nødt til at nedlægge sit mandat i Bruxelles.

Det erkender han dog nu, at han kommer til.

- Der er helt sikkert nogle, der vil føle sig svigtede, og det er jeg selvfølgelig ked af. Jeg vil så prøve at gøre en forskel for de samme vælgere, hvis jeg bliver valgt til Folketinget, siger Søren Gade nu til TV Midtvest.

Vil ikke i krig mod Støjberg

Søren Gade ved endnu ikke, hvilken kreds, han genopstiller i, skriver han på sin Facebook-side, omend planen er enten Vestjylland eller Sønderjylland.

Annonce:

Men han afviser at gå efter at ende i en duel mod Inger Støjberg i et forsøg på at hapse stemmer fra hende, fordi de appellerer til mange af de samme vælgere. Privat er Gade og Støjberg nære venner, og Gade var en af Støjbergs trofaste støtter gennem rigsretssagen.

- Der er ikke noget, der peger i retning af, at jeg skal gå head-to-head mod Støjberg. Det har slet ikke været en del af strategien i forhold til Inger Støjberg, siger Søren Gade til Ritzau.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Søren Gade, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.