Søren Gade trækker sig som Hjemmeværnets civile chef

Folketingets formand, Søren Gade (V), trækker sig som kommitteret for Hjemmeværnet.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Den kommitterede for Hjemmeværnet udgør den civile halvdel af ledelsen. Den militære del af ledelsen udgøres af chef for Hjemmeværnet generalmajor Jens Henning Garly.

Søren Gade afløste 1. marts i år den tidligere DF-profil Søren Espersen, der i dag er folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne, som kommitteret. Men efter folketingsvalget 1. november blev Søren Gade valg som Folketingets formand.

Den nyudnævnte forsvarsminister og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, takker sin partifælle for denne arbejde i Hjemmeværnet.

- Søren Gade er en politiker med et kæmpe engagement i Hjemmeværnet og har gennem mange år haft et stort fokus på Danmarks sikkerhed i sine forskellige roller.

Annonce:

- Jeg vil gerne takke Søren for hans indsats som kommitteret for Hjemmeværnet og ønske ham held og lykke i den nye rolle som formand for Folketinget, siger Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

Søren Gade takker for samarbejdet med Hjemmeværnets frivillige og resten af ledelsen.

- Det har været en fornøjelse. Jeg har været utrolig glad og stolt over min tid som kommitteret for Hjemmeværnet. I mit virke som frivillig i Hjemmeværnet gennem 40 år ved jeg, hvor vigtig en opgave de mange frivillige løser.

- De stiller op, når opgaverne kalder - uanset om det er i Danmark eller ude i verden, siger Søren Gade.

Meldingen kommer, få dage efter at Søren Gade meddelte, at han blandt andet beholder en stilling som bestyrelsesformand for Esbjerg Havn. En post, der ifølge Ekstra Bladet giver ham et honorar på 300.000 kroner årligt.

- Jeg vurderer, at de hverv, jeg viderefører, ikke vil medføre vanskeligheder i forhold til mine pligter som formand og min mulighed for at lede møderne i Folketingssalen.

Annonce:

- Efter min vurdering er det vigtigt, at jeg som folkevalgt også er i berøring med livet, som det leves uden for Christiansborg. Det er den væsentligste årsag til, at jeg ønsker at bevare nogle hverv, sagde Søren Gade til Jyllands-Posten.

Ifølge Loven om valg til Folketinget skal en formand for Folketinget som udgangspunkt fratræde job i det private eller offentlige, medmindre formanden skønner, at der ikke vil være vanskeligheder i forhold til at fortsætte i jobbet. Og hvis Folketinget ikke nægter formanden at blive i jobbet.

Som formand for Folketinget får Søren Gade samme vederlag som statsministeren. Det er cirka 1,7 millioner kroner om året - eller omkring 145.000 kroner om måneden. Da Søren Espersen var kommitteret, fik han lidt over 400.000 kroner om året for posten.

Blandt andre Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, og Dansk Folkeparti-stifter Pia Kjærsgaard, som tidligere har været formand for Folketinget, har kritiseret, at Søren Gade beholder en række bijob.

Stillingen som kommitteret for Hjemmeværnet skal nu slås op, oplyses det.