Søren opdagede Britta Nielsen

Bogholderen Søren H. Madsen fra Roskilde Kommune opdagede uregelmæssigheder i en overførsel til en konto i Danske Bank. Uregelmæssigheden var medvirkende til, at sagen mod Britta Nielsen begyndte at rulle

Uden en hjernerystelse, en skarpsindig medarbejder i Socialstyrelsen, en bogholder i Nyborg og den opmærksomme bogholder Søren H. Madsen fra Roskilde Kommune var sagen mod den svindelsigtede Britta Nielsen formentlig aldrig begyndt at rulle.

Nu fortæller bogholderen Søren H. Madsen, der de seneste fem år har været ansat i kommunens Center for Socialpsykiatri, hvordan han som en af de første opdagede Britta Nielsens formodede svindel.

69.047 kroner

En kontrol afslørede, at der var en difference på 69.047 kr. mellem, hvad Roskilde Kommune havde modtaget, og hvad de havde opgivet i regnskaberne. Samme afvigelse i regnskaberne havde en medarbejder i Socialstyrelsen gjort.

'Da jeg skriver tilbage til Socialstyrelsen, at det tyder på, pengene er gået til en anden bank, så tænker jeg jo ikke svindel, jeg tænker tastefejl,' lyder det fra Søren H. Madsen i en mail til Ekstra Bladet via kommunens kommunikationsafdeling.

Bogholderen Søren var medvirkende til, at Britta Nielsen-sagen begyndte at rulle. Foto: Roskilde Kommune

Men meget tyder på, at der langtfra var tale om en fejl, men om en overlagt handling. De 69.047 kroner udgør nemlig en lille del af det samlede beløb på mere end 120 millioner kroner, som Britta Nielsen mistænkes for at have svindlet sig til.

'Nu kan jeg så se, at vores sag har været betydningsfuld. Jeg ser det sådan, at jeg - sammen med mine kollegaer og medarbejderen fra Socialstyrelsen - bare har passet mit arbejde. I den tid, vi har arbejdet på sagen, tænkte jeg ikke, det var en svindelsag.'

Britta ringede

Da Søren opdagede de manglende 69.047 kroner, kontaktede han Socialstyrelsen for at få en forklaring.

Det resulterede i et opkald fra Britta Nielsen, der senere sendte ham en bortforklaring om det forsvundne beløb pr. mail. Ifølge Britta Nielsen var der tale om en fejl. Derfor bogførte Søren ikke beløbet.

Den del er Søren i dag ærgerlig over.

'Jeg skulle have været mere kritisk over for det regnestykke (...). Men hun var jo en autoritet og også afdelingsleder, så jeg må jo indrømme, jeg også tænkte, at hun nok vidste, hvad det gik ud på. Men når jeg ser tilbage, ville jeg gerne have sagt: Beklager, men efter min opfattelse passer dit regnestykke ikke.'

Britta-sagen Over en årrække – fra 1993 til 2018 – lykkedes det ifølge politiets sigtelser for 64-årige Britta Nielsen at flytte mindst 120,6 millioner kroner fra Socialstyrelsens kasser til egne lommer. Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika den 5. november – og ankom til Danmark 9. november, hvor hun blev varetægtsfængslet. I midten af december valgte hun frivilligt at forlænge sin varetægtsfængsling frem til 15. januar. Her valgte hun igen frivilligt at forlænge varetægtsfængslingen. Hun er sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, der straffes med op til otte års fængsel. Hendes tre børn, Samina, Jamilla og Jimmy Hayat, er sigtet for groft hæleri, der kan give op til seks års fængsel. De to døtre er i dag på fri fod, mens Jimmy ligesom sin mor stadig er varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig ligesom sine søstre. Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada, 37, blev tidligere på året ligeledes sigtet for groft hæleri i den store svindelsag. Han nægter sig også skyldig Vis mere Luk

Missede kontrol

Da Britta Nielsen i efteråret 2018 bliver sygemeldt med en hjernerystelse, overtager en medarbejder i Socialstyrelsen kontrollen.

Normalt ville hun selv foretage regnskabskontrollen og kommunikationen med modtagerne, så hun kunne sløre sine spor - men på grund af hendes fravær tog kollegaen over.

Medarbejderen opdager også ureglmæssigheden på 69.047 kroner og kontakter igen bogholderen Søren. Det får sagen til at rulle.

Søren understreger over for Ekstra Bladet, at han kun har bidraget til sagsforløbet, men ikke er direkte årsag til det. Han afviser at ville kaldes helt. Foto: Roskilde Kommune

'Vi er jo nogle irriterende mennesker: Hvad har du købt? Hvorfor? Og i hvilken sammenhæng skal det bruges? Det er jo grænsende til det nævenyttige. Men så kan man altid undskylde sig med, at revisionen kræver det.'

Kort efter kunne det konstateres, at pengene var sat ind på en Danske Bank-konto i Hvidovre. Kontoen tilhøre Britta Nielsen, og 9. oktober 2018 begyndte sagen at rulle, da socialminister Mai Mercado gjorde offentligheden opmærksom på svindlen.

- Har du fået et takkebrev fra Mai Mercado?

'Det kan jeg vist roligt sige nej til, og det forventer jeg heller ikke.'

Udspekulerede metoder

Selvom Søren H. Madsen ærgrer sig over, at han ikke i første omgang råbte mere op og stod fast på sin overbevisning om, at der var en klar fejl, er der utallige før ham, der også er blevet snydt.

Ifølge den den eksterne undersøgelse, som revisionsfirmaet PwC har lavet for Socialministeriet, der blev offentliggjort 1. marts, løber svindlen op i samlet knap 120,6 mio. kr. og går helt tilbage til 1993.

Samtidig kom det frem, at Britta Nielsen i den grad havde sørget for, at hendes formodede svindel kunne skjules. Hun stod nemlig ikke kun for regnskabskontrol på de projekter, hun svindlede med. Hun var også kontaktperson til Rigsrevisionen, der på trods af flere kontrolbesøg heller ikke fik afsløret hende.

Britta Nielsen. Foto: Phill Magakoe/Ritzau Scanpix

Det fremgår af den eksterne undersøgelse, Kammeradvokaten har lavet for Socialministeriet om, hvem der havde ansvaret. Her står der:

'Hertil kommer, at vi på baggrund af vores gennemgang af BN’s (Britta Nielsens, red.) mailboks har kunnet konstatere, at BN i væsentligt omfang har været kontaktperson i forbindelse med Rigsrevisionens besøg, herunder har forberedt materiale og fremsendt efterfølgende dokumentation.'

'BN har således også i den sammenhæng haft mulighed for at skjule sine besvigelser og dertilhørende metoder, hvilket hverken Socialstyrelsen eller Rigsrevisionen har været opmærksomme på, da ingen ifølge vores oplysninger har haft mistanke om svindel og dermed heller haft ikke dette fokus.'

Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika 5. november efter flere uger på flugt. Hun blev udleveret til Danmark tre dage senere.