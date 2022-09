Søren Pape foreslår kæmpe gave - til sig selv

Nogle får en lussing. Andre en fed gave.

De konservative drømmer om at fjerne topskatten fuldt og helt, hvis Søren Pape overtager statsministerposten.

Mange danskere vil få kun lidt eller sågar en mærkbar indkomstnedgang ud af de konservative økonomiske ambitioner, viser beregninger fra den liberale tænketank Cepos.

Søren Pape Poulsen personligt og andre velhavende danskere kan se frem til fyldige skattelettelser.

Den konservative formand er den bedst betalte partiformand ud over Mette Frederiksen, som er på statsministerløn. Han hæver i alt omkring 1,3 millioner kroner i årsløn. Ekstra Bladet kunne nemlig tidligere i år afsløre, at han tjener 600.000 kr. årligt oven i i sin folketingsløn.

Beregningen fra Cepos viser således, at en lønmodtager med en årsløn på netop 1,3 mio. kr. i lejebolig får 74.600 kroner mere til sig selv, hvis den konservative skatteplan bliver gennemført. Søren Pape Poulsen bor netop til leje i i hjertet af Viborg.

Skulle Søren Pape Poulsen indtage Statsministeriet, vil hans løn stige yderligere og dermed også gevinsten ved skattelettelsen.

Trods utallige spørgsmål på dagens pressemøde anviste Pape ikke en eneste konkret krone til finansiering af 'produktivitets-forbedringer i det offentlige' Brian Weichardt udspurgte på torsdagens pressemøde Søren Pape om Konservatives finansieringsplan for skattelettelser.

De store tabere

Skattelettelsen er betragtelig, især når man sammenligner med pensionister, der får et sted mellem 1000 og 2000 kroner afhængig af boligform og ægtestand.

Lønmodtagere får lidt mere ud af planerne.

En enlig lønmodtager i lejebolig med to børn og godt 400.000 kroner i årsløn får godt 4000 ekstra kroner om året til forbrug. En funktionærfamilie med to børn får mere mærkbare 13.200 kroner.

De store tabere i den konservative økonomiske plan er kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og studerende, der alle får mindre penge til sig selv, fordi den konservative plan indeholder besparelser på disse offentlige ydelser.

En enlig dagpengemodtager uden børn står til at miste 14.100 kroner årligt, En par på kontanthjælp med to børn i lejebolig mister 16.100 kroner, viser beregningerne, der er lavet på baggrund af Finansministeriets såkaldte familiemodel.

Det koster knap ti milliarder at fjerne topskatten, viser konservatives egne beregninger. Blandt andet Venstre retter kritik mod K's økonomiske planer. Partiet ikke anviser tilstrækkeligt, hvor pengene skal komme fra, lyder det.

Søren Pape: Glæder mig som alle andre

Skepsis fra Venstre og sågar konservative borgmestre slår ikke K-boss Pape af pinden.

Den konservative leder har sendt nedenstående til Ekstra Bladet som svar på, hvorfor topskatten skal væk med alle de kontante fordele, forslaget indebærer for ham selv.

'Jeg møder stor opbakning til vores plan, fordi langt de fleste danskere får flere penge til sig selv, imens andre bliver ekstra motiveret til at tage et arbejde. Vores plan gør Danmark over 50 milliarder kroner rigere, imens Socialdemokratiet med sin politik har gjort næsten alle danskere fattigere. Politik laver man ikke ud fra egne personlige forhold, men for landet.'

Da Ekstra Bladets reporter til et pressemøde om klima torsdag formiddag forsøger at få lidt mere at vide, indrømmer Søren Pape dog, at han vil glæde sig til skattelettelsen - hvis den altså kommer.

- Hvad vil du selv bruge din skattelettelse til, som du giver til dig selv?

- Jeg laver ikke politik ud fra, hvad jeg selv får ud af det, så kunne vi ikke lave politik herinde, hvis det, hver gang vi laver et forslag, så skulle det handle om os selv.

- Vil det sige, at jeg ikke må få besøg af ældreplejen, fordi mine forældre får besøg af hjemmeplejen hver dag? Jeg synes, det er helt absurd, at det skal handle om, hvad vi hver især får ud af en skatteplan eller sygehusinitiativer. Så skulle man lade være med at blive opereret, hvis det går hurtigere?

- Det er godt for alle mennesker, der oplever en skattelettelse. De vil blive forskellige. Kommer den, så vil jeg glæde mig lige så meget som alle andre, siger han.

