Søren Pape i valgkamp-form: Sådan har jeg smidt 15 kilo

I løbet af de næste uger kommer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at trykke på valgknappen - og en partileder står allerede skarpt i billedet, inden fotograferne kommer til at bade dem i blitzlys.

De konservatives leder, Søren Pape Poulsen, har her søndag meldt ud på Instagram, at han den seneste tid har tabt 15 kilo. Opskriften er helt simpel, forklarer han:

'Ingen særlig kur. Bare en portion mindre hist og her, og en lettere beherskelse af den søde tand', skriver han efterfulgt af tagget #fitforfight.

Det er da også tydeligt, at landets justitsminister har smidt adskillige kilo. På billedet til denne artikel ses Søren Pape til Dansktop Prisen 2019, der i går blev uddelt i Herning. På billederne herunder ses Søren Pape i slutningen af 2017 og i januar 2018:

Foto: Philip Davali

Foto: Jens Dresling

Til gengæld ser det ikke ud til, at landets statsminister er i kampform endnu. Som Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell tidligere har sagt, så kan man altid se på Løkke, når valgkampen er på vej:

- Når der er optakt til valgkamp, så har Løkke altid tabt fire-fem kilo, så han er i form og ser flot ud i habit.

På det første billede herunder ses Lars Løkke Rasmussen, da han i torsdags var til kommunalpolitisk topmøde i torsdag. Det efterfølgende billede viser Lars Løkke i topform til valget i 2015.

Lars Løkke Rasmussen til kommunalpolitisk topmøde i torsdags. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Lars Løkke Rasmussen i topform under valgkampen i juni 2015. FOTO: Tariq Mikkel Kha.

Lars Løkke Rasmussen har tidligere til magasinet Helse afsløret, hvordan han bærer sig ad, når han hurtigt skal have smidt nogle kilo. Her starter starter Løkke med et forløb, hvor han går mere og mere over til at spise grønt – derefter kommer tre egentlige fastedage, hvor eneste indtag er vand og saft af hvidløg, ingefær og citron. Sideløbende har Lars Løkke et forløb med en personlig træner.

Socialdemokraternes leder, Mette Frederiksen, afslørede tidligere på året i 'Aftenshowet', hvordan hun allerede var i gang med at forberede sig til det kommende valg:

- Det kræver noget balance inde i sig selv - og det kræver noget god form, som jeg også har brugt min jule -og nytårsferie på at komme i.

Og opskriften fra Mette Frederiksen er:

- Træner, løber og spiser sundere, end jeg plejer.

Mette Frederiksen var ligesom Søren Pape også til Dansktop Prisen i Herning i går:

Foto: Ernst van Norde

Folketingsvalget skal afholdes senest 17. juni 2019. En af de datoer, mange har spået, valget vil komme på, er 26. maj, hvor der også er valg til Europa-parlamentet.