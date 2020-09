Søren Pind ind i FE-sag: Bramsen må gå

Der har siden 1997 været en hemmelig aftale mellem Danmark og USA om overvågning af internationale data på dansk jord.

Alle statsministre, forsvarsministre, visse justitsministre og en række topembedsfolk har siden Poul Nyrup Rasmussen kendt til den eksistens.

Rækken af forsvarsministre har sågar godkendt og skrevet under på et tophemmelig dokument, der ligger i et pengeskab på Kastellet.

Disse opsigtvækkende oplysninger kommer frem i dagens Berlingske, som citerer en række anonyme kilder med kendskab til aftale.

Artikelen får nu tidligere justitsminister Søren Pind til tasterne på Twitter. Han kalder på forsvarsminister Trine Bramsens (S) afgang.

Søren Pind var selv justitsminister i årene 2015-16. Det fremgår ikke af hans opdatering, om han også kendte til aftalen med den amerikanske efterretningstjeneste NSA. Og han er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Ifølge Berlingske retter en række kilder med indblik i sagen kritik af Trine Bramsens håndtering af sagen.

Kort fortalt burde hun have sørge for, lyder det, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) kunne undersøge mistanken om ulovlig overvågning af danskere uden, at aftalen mellem USA og Danmark var kommet frem i lyset.

Clintons tak

At aftalen nu er fremme i offentligheden, skader simpelthen Danmark og danske interesser, fordi FE ifølge kilderne, drager stor nytte af samarbejdet med NSA.

Berlingske skriver i øvrigt, at Bill Clintons besøg i København i 1997 i høj grad fandt sted, fordi Bill Clinton personligt gerne ville takke Poul Nyrup Rasmussen for indgåelsen af den hemmelige aftale, som sikrer, at USA kan overvåge blandt andet kinesisk og russisk kommunikation.

Den hemmelige aftale mellem USA og Danmark blev første gang omtalt i Weekendavisen tidligere på måneden.

Ekstra Bladet har bedt Forsvarsministeriet om en kommentar fra Trine Bramsen.

Nyrup og Clinton på Nytorv. Arkivfoto: Thomas Wilmann

