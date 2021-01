Søren Pind sviner Samuelsen: 'Æreløs'

Samuelsen: - Det er lidt pinligt

Anders Samuelsen har ikke svaret tilbage på Søren Pinds beskyldninger på Twitter. Og det har han heller ikke planer om, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg får lidt ondt af Søren. Det virker som om, at han ikke har det godt, og at jeg bare er en i rækken af dem, der skal have skæld ud. Alle er åbenbart idioter, siger Anders Samuelsen.

Den forhenværende udenrigsminister mener, at Søren Pind bør se indad.

- Søren Pind taler om ære. Jeg blev og tog vælgernes dom, men han flygtede. Siden da har han skældt ud på alt og alle og forværret Venstres og de borgerliges krise, fordi han ikke kan lade være med at blande sig, fortsætter Anders Samuelsen og kalder Søren Pind 'meget bitter'.

- Jeg er glad, tilfreds og stolt over det, jeg har præsteret. Selvfølgelig tager jeg de fejl, jeg har lavet, på mig. Men jeg giver ikke andre skylden for dem, som han gør. Det er lidt pinligt, synes jeg.

'Trump-retorik'

Anders Samuelsen kritiserer også Sørens Pinds retorik på sociale medier.

- Det lyder som Trump. Det er bare eder og forbandelser konstant. Og det, synes jeg ikke, klæder dansk politik, siger han.

- Måske skal han cutte forbindelsen til Twitter, søge lidt hjælp og komme tilbage, når han har fået det bedre.

- Du siger, at du tager dine fejl på dig. Kan du forstå noget af kritikken, for eksempel det med, at du har et medansvar for, at det borgerlige Danmark er i ruiner?

- Det er vi mange, der har et medansvar for. Har jeg? Ja, i den forstand, at jeg kæmpede en kamp, og jeg stod ved den, og så tog jeg dommen fra vælgerne, at de gad ikke mere. Og så var jeg væk, siger Anders Samuelsen.

- Søren Pind forlod politik, og så begyndte han at blande sig i alt. Derfor har han et stort ansvar for, at Venstre ligger, som de gør, og når Venstre ligger sådan, så ligger det borgerlige Danmark i ruiner.