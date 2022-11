Sørgende i Shanghai fortsætter coronaprotester efter dødsbrand

Strenge coronarestriktioner fører fortsat til vrede flere steder i Kina.

Tidligt søndag lokal tid ulmer utilfredsheden i Kinas største by, Shanghai, hvor folk har samlet sig.

Også i flere andre byer er der modstand mod restriktionerne.

Det var en dødelig brand i et bygningskompleks, som fredag startede en bølge af vrede over landets coronahåndtering både på sociale medier og i gaderne. Den vrede lader til at være fortsat i weekenden.

Branden fandt sted i provinshovedstaden Ürümqi i den vestlige Xinjiang-provins. Fra brugere på sociale medier lyder der beskyldninger om, at de døde ikke kunne slippe væk på grund af en nedlukning i bygningen, som brændte. Det afviser byens myndigheder.

I Shanghai mødtes borgere lørdag aften for at mindes de døde i Ürümqi.

Det udviklede sig tidligt søndag til en protest.

- Ophæv nedlukningen i Ürümqi, ophæv nedlukningen i Xinjiang, ophæv nedlukningen i hele Kina, råbte en folkemængde i videoer, der deles på sociale medier.

På et tidspunkt råbte en større gruppe:

- Ned med Kinas Kommunistiske Parti, ned med Xi Jinping, befri Ürümqi, fremgår det af videoer og vidneudsagn.

Åbne protester mod Kinas regering er sjældne.

En større gruppe politibetjente så på og forsøgte nogle gange at opløse folkemængden.

Der har været omfattende restriktioner i Ürumqi siden først i august.

Restriktionerne har tvunget mange af regionens 25 millioner indbyggere til at blive i deres hjem de seneste tre måneder.

Det har efterladt nogle indbyggere med dårlig adgang til fødevarer og andre nødvendigheder, eksempelvis hygiejneprodukter og medicin.

Kina er den sidste større økonomi, der holder fast i en nultolerancepolitik over for coronavirus.

Kina er for tiden inde i en ny coronabølge. Tallene er lave set i et globalt lys, men har alligevel fået myndighederne til at skride ind flere steder med restriktioner.

I Beijing har der også været mindre protester og borgere, som har konfronteret myndighedspersoner.

I en video delt med Reuters kan man lørdag se borgere gå rundt på en parkeringsplads i Beijing.

- Stop nedlukningen!, råber de.

Nyhedsbureauet AP skriver, at protesterne flere steder ikke umiddelbart kunne bekræftes.

Der er noget uvished om størrelsen på demonstrationen i Shanghai.

DR-korrespondent Philip Róin skriver på Twitter, at der var omkring 500-1000 mennesker ved mindehøjtideligheden. AP melder om omkring 300 demonstranter.