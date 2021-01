Sofie Carsten Nielsen: Auken har undskyldt

Ifølge Sofie Carsten Nielsen (R) undskyldte Ida Auken (nu S) for sin opførsel i efteråret, inden hun fredag meldte ud, at hun forlader Radikale Venstre og melder sig ind i Socialdemokratiet.

Det skriver partilederen i et opslag på Facebook fredag.

'Det er ingen hemmelighed, at Ida og jeg i efteråret havde vores uoverensstemmelser. Derfor betyder det meget for mig, at Ida i forbindelse med sin udmeldelse af partiet har undskyldt for sin adfærd i efteråret,' skriver hun.

'Den undskyldning har jeg taget imod. Og jeg ønsker Ida alt det bedste i sit nyt parti.'

De to politikere havde sammenstød af ganske omfattende karakter i tiden omkring Østergaards farvel. 14. oktober 2020 gik Ida Auken således offentligt i rette med Sofie Carsten Nielsen.

Det skete på Facebook, hvor Auken i et opslag beskrev, at Carsten Nielsen skulle have dækket over flere episoder, hvor Morten Østergaard havde opført sig krænkende, og at Auken 'udtrykkeligt' havde bedt Carsten Nielsen om at gribe ind over for den tidligere leder.

Sofie Carsten Nielsen afviste dengang Aukens udlægning og kaldte det 'falske påstande'.

Ida Auken: Østergaards krænkelser mere omfattende

Spiller en rolle

Det betændte forhold til den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, spiller en afgørende rolle i Aukens exit fra Radikale Venstre.

Det lægger hun ikke skjul på i et interview med Politiken.

Her varsler hun, at Kvinfo - et videnscenter for køn og ligestilling - er på vej med en rapport om sexisme i partiet.

- Den vil vise, at den opførsel, vi så fra Morten Østergaard, havde været kendt ganske langt ind i partiet. Og at den er mere omfattende, end det er gået op for mange, siger Ida Auken til mediet.

Joachim B: De radikales største stemmesluger er væk

Mette F: Velkommen, Ida

Du kan læse Sofie Carsten Nielsens Facebook-opslag her: