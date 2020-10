Sofie Carsten Nielsen: - Der er opbakning til mig

- Vi har haft et åbent og ærligt møde. Vi er enige om, at det har været to temmelig rædselsfulde uger.

- Vi har brug for at genopbygge tillid. Det er derfor, vi er her nu, siger Sofie Carsten Nielsen, leder af radikale venstre, på et pressemøde efter det tre timer lange møde om de seneste ugers krænkelses-kaos i partiet.

- Er der opbakning til dig som leder?

- Ja, der er fuld opbakning til mig som leder af radikale venstre.

- Vi står sammen som gruppe, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Hvilke fejl har du begået?

- Jeg har raset for meget. Det er uværdigt som leder.

Klinkes skår

Det nye formandsskab i partret er ikke på plads - hvis man ser bort fra Sofie Carsten Nielsen, forlyder det - uden at ordet 'formandsskab' bliver forklaret yderligere.

- Har du talt med Ida Auken?

- Jeg er i kontakt med Ida Auken. Hun er sygemeldt, men når hun er tilbage, er der ingen tvivl om, at vi skal klinke nogle skår.

Sofie Carsten Nielsen afslutter pressemødet med at sige, at der kommer en undersøgelse af krænkelsessagerne i partiet.

Lidegaard tager ordet

Martin Lidegaard er dog ikke klar til at afslutte pressemødet. Han går spontant til mikrofonen og tager ordet.

På spørgsmålet om, hvorvidt Martin Lidegaard støtter op om Sofie Carsten Nielsen siger han:

- Tillid er noget, der hurtigt brydes ned. Der skal opbygges tillid igen. Jeg har ingen tilføjelser til det, jeg allerede har sagt.

- Er Sofie Carsten Nielsen den rigtige leder?

- Det er hende, der er blevet valgt.

- Men er hun den rigtige?

- Jeg har som sagt ingen tilføjelser. Men det er klart, at jeg jo stillede op mod hende, så jeg havde gerne set en anden end hende.

- Men vi har givet hinanden håndslag på, at vi nu forsøger at tale hinanden op i stedet for at tale hinanden ned, siger Lidegaard.