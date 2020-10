Sofie Carsten Nielsen er ny leder for Radikale Venstre

Sofie Carsten Nielsen bliver ny leder for de radikale, efter at Morten Østergaard har trukket sig

Morten Østergaard har onsdag trukket sig som leder for Radikale Venstre efter at have indrømmet, at det var ham, der lagde en hånd på Lotte Rods lår, og at han har håndteret sagen forkert.

Hos partiet har man besluttet, at Sofie Carsten Nielsen bliver ny leder.

Et syv timer langt gruppemøde på Den Sorte Diamant, hvor Sofie Carsten Nielsen havde individuelle samtaler med partiets medlemmer, endte dermed med udskiftning i partiets top.

- Jeg har haft et langt og tæt samarbejde med Morten Østergaard, der har trukket sig. Vi har ny politisk leder, men vi har ikke ny politik. Det er de samme kampe, vi står foran, siger Sofie Carsten Nielsen.

Sofie Carsten Nielsen siger desuden, at hun godt var klar over, at det var Morten Østergaard, der havde taget Lotte Rod på låret.

Morten Østergaard fortæller, at han har sagt undskyld til Lotte Rod, men at han har svigtet partiet og danskerne.

- Jeg har svigtet min gruppes tillid. Det er mit parti og dermed også offentligheden, fordi jeg ikke havde modet til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men også var nødt til at være åben om, at det var mig. Derfor kan jeg heller ikke med troværdighed fortsætte som politisk leder for Radikale Venstre, sagde han, da han endelig trådte ud fra Den Sorte Diamant.

Den nu tidligere leder for Radikale Venstre svarede ikke på mange spørgsmål fra de fremmødte journalister, men han afviste, at han er færdig i dansk politik. Han fortalte desuden, at det var hans egen beslutning at trække sig som leder.

Lotte Rod har efter, at sandheden er kommet frem skrevet på Facebook, at hun har tilgivet Morten Østergaard, men at det ikke er det, der skete, der er problemet.