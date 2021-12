Sofie Carsten Nielsen raser over Støjberg-afstemning: Nogen har stemt for mig

Henrik Dahl kom ved et uheld til at stemme for de radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, i tirsdagens afstemning om Inger Støjbergs værdighed. Hendes stemme blev registreret som en stemme imod udsmidningen af Støjberg

De radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, valgte noget chokerende at gå imod partilinjen og stemme imod Inger Støjberg. Eller det gjorde hun i hvert fald på papiret.

For Sofie Carsten Nielsen var nemlig ikke til stede i salen, da der skulle afgives stemme.

'Det er ekstremt utilfredsstillende! Nogen har logget ind med mit nummer og stemt imod. Det er helt i hampen at det kan lade sig gøre og ikke rettes med det samme. Jeg er i gang med at tage det op med Folketingets administration,' svarer hun en vaks borger, der har opdaget den noget chokerende stemme fra Sofie Carsten Nielsen.

116 folketingsmedlemmer deltog i afstemningen. 98 stemte for, at Inger Støjberg var uværdig, mens 18 stemte imod.

Inger Støjberg blev tirsdag stemt ud af Folketinget

Foruden den radikale leders stemme fik den tidligere udlændinge- og integrationsminister også støtte fra løsgængeren Naser Khader, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Det var mig

Liberal Alliances folketingsmedlem Henrik Dahl forklarer på Twitter, at det var ham, der ved et uheld stemte på vegne af Sofie Carsten Nielsen.

Hele miseren skulle skyldes en længere række af tekniske udfordringer.

'Da jeg kom til min pult i folketingssalen, var min konsol logget af. Da jeg loggede ind, tastede jeg forkert, og blev til Sofie Carsten Nielsen. Men konsollen blev låst, så afstemningen gik i gang.'

Fejlen fik Henrik Dahl til at råbe Folketingets formand op, men det blev ikke hørt og efter afstemningen lukkede blev der altså foretaget en fejlregistrering. Med de uheldige omstændigheder formåede Henrik Dahl altså at stemme på det forkerte udfald og som den forkerte person.

Det blev dog rettet umiddelbart efter afstemningen lukkede.

'Jeg rettede både navn og ønske om at stemme grønt 15 sekunder efter afstemningen lukkede. '

'Rettelsen er for længst registreret. Jeg beklager forvirringen over for alle. Den skyldes et meget uheldigt sammentræf af omstændigheder. Der er talrige vidner på denne fremstilling, afslutter Henrik Dahl på Twitter.

