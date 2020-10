Sofie Carsten om Østergaard: - Jeg er vred

Sofie Carsten Nielsen siger, at hun først fredag eftermiddag har fået nyheden om, at der findes en personalesag med Morten Østergaard som krænker.

- Jeg blev bekendt med det opslag, meget kort tid før han lagde det op. I eftermiddag blev jeg bekendt med en personalesag om Morten Østergaard om en krænkelse.

Metoo-bombe: Østergaard tilstår tre nye sager

- Det er noget, jeg lige skal tage ind, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Det gør mig vred og ked af det, at det er sådan her, siger en berørt Sofie Carsten Nielsen.

- Det gør mig først og fremmest vred, fordi vi skal være et parti, hvor man ikke bliver krænket. Det gør mig ked af det, fordi der må ikke være nogen, der føler sig svigtet i Radikale Venstre. Hvis nogen føler sig krænket, så håber jeg, de vil komme.

Udmeldingen fra Sofie Carsten Nielsen kommer, efter tidligere leder Morten Østergaard er stået frem og har fortalt, at der er yderligere tre #metoo-sager på ham fra hans tid på lederposten.

Nyere sager

På et spørgsmål siger Sofie Carsten Nielsen, at sagerne på Morten Østergaard er nyere end den om Lotte Rod fra 2011.

- Det er personalesager, og ja, det er mit indtryk, at de er nyere. Men jeg kender ikke de konkrete sager.

Sofie Carsten Nielsen fortæller på pressemødet, at hun har spurgt Østergaard, om der var andre sager end med Lotte Rod.

- Ja, der er jeg nødt til at sige, at jeg har spurgt. Og jeg har ikke hørt om de sager før.

Ekstra Bladet har spurgt Sofie Carsten Nielsen på en sms efterfølgende, hvordan hun har det med at lave 'Virkeligheden kalder - 24 timer med sexisme' med den viden, som hun har i dag.

'Kampen mod krænkende adfærd er den samme. Kun endnu vigtigere. Og den fortsætter jeg', skriver Sofie Carsten Nielsen i en sms.

Radikale Venstres organisatoriske landsformand, Svend Thorhauge, skriver i en sms til Ritzau, at han ikke har kendt til sagerne tidligere.

Uønsket

For flere år siden blev Morten Østergaard nemlig gjort opmærksom på, at flere kvinder havde 'følt sig udsat for uønsket seksuel kontakt fra min side i festligt lag.'

'Jeg har fejlet på så mange planer,' skriver Morten Østergaard i et opslag på Facebook.

Dermed har Østergaard altså opsøgt andre end folketingsmedlemmet Lotte Rod med seksuelle intentioner, og det er en af grundene til, at han gik af som partileder, skriver han.

'Jeg har festet på en måde, som ikke tilkommer nogen med ansvar. Og slet ikke nogen, der hævder at lede med afsæt i værdier. Faktisk slet ikke nogen.'

'Jeg kan ikke forklare mine fejltrin. Jeg må i stedet lære at leve med dem og konsekvenserne af det. Som lige nu virker monumentalt,' skriver Morten Østergaard.