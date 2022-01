Sofies store gamble: Radikale vælgere er røde

Der skal dannes regering henover midten, kræver Radikale. Men partiet er i gang med et stort sats

Nu skal der saftsuseme ske noget nyt.

I et forsøg på at brække døren op til indflydelse og ultimativt regeringsposter går den radikale leder Sofie Carsten Nielsen i struben på Mette Frederiksens et-parti regering. Det skal være slut efter næste valg. Flere partier skal i regering, basta.

Udmeldingen er samtidig et kæmpe sats.

Det betyder nemlig, at vælgerne ikke længere kan regne med, at De Radikale vil pege på Mette Frederiksen som statsminister. Det kan blive Søren Pape Poulsen (K) eller Jakob Ellemann-Jensen (V), som bliver statsminister med de radikale mandater.

Men radikale vælgere ser altså ikke nødvendigvis de borgerlige som samfundets store frelsere.

Det viser en vælgeranalyse fra Altinget og DR.

Kun hver femte radikale vælger peger på, at de ville have stemt på enten Konservative eller Venstre som andet valg.

Derimod svarer hver fjerde, at de ville stemme socialdemokratisk. Og hver femte på enten Enhedslisten eller SF.

De ved det godt

Faktisk er Enhedslisten - som af den radikale folketingsgruppe bliver fremstillet som de helt store skurke i forhold til økonomiske reformer - det næstmest populære parti som andet valg blandt radikale. Vælgeranalysen er fra efteråret 2020.

Internt hos Radikale Venstre er man da også udmærket klar over, at den stejle modstand mod en ny et-parti regering med Mette Frederiksen i spidsen, indebærer en stor risiko.

Men samtidig er der en tro på, at nye vælgere vil komme til i håbet om et nyt politisk landskab.

- Jeg tror, at danskerne er klar til det, konstaterer Sofie Carsten Nielsen over for Politiken.

Man er simpelthen klar til at løbe risikoen, fordi man er edderspændt frustreret over den nuværende situation. Så koste hvad det vil.

I korridorerne lurer samtidig Lars Løkke Rasmussen med sit nye projekt, Moderaterne. Han vil også samle midten af dansk politik.

Med 'den nye position' - som det hedder i de kredse - er håbet også at tage brodden af den tidligere statsministers håb om magt og ære.

Ingen kommentarer

På dagen for den store radikale kæberasler til statsministeren havde Sofie Carsten Nielsen ikke tid til at uddybe sine synspunkter omkring en kommende regeringsdannelse. Hun havde ikke tid, lød meldingen fra pressetjenesten.

Heller ingen andre fra Folketingsgruppe ønskede at udtale sig. Der henvises til det radikale nytårsstævne lørdag.

Adskillige spørgsmål står derfor ubesvaret. Kan kravet følges op af konkret mistillid til en ny S-ledet et-parti regering? Vil Radikale sidde i en blå regering på mandater fra Nye Borgerlige? Er R nu klar til at stemme for udlændingestramninger i en blå regering?

Sofie Carsten Nielsen fik dog tid til en tur på det sociale medie Instagram.

'Det handler ikke om at skifte rød blokpolitik ud med blå. Det handler om at skabe noget nyt der er både rødt og blåt. Tør vi, kan vi!,' skrev hun blandt andet.

Hårdt angreb: Til salg for ministerbiler

Med villigheden til en tur fra rød til blå blok står det klart, at Radikale Venstre ikke længere vil lade partiets lempeligere udlændingepolitik stå i vejen for vejen til magten.

- Jeg er helt med på, at vi ikke får 90 mandater, og at jeg ikke kan ændre den såkaldt stramme udlændingepolitik i grundtrækkene. Og det betyder ikke, at vi kommer til at stille os på sidelinjen, siger Sofie Carsten Nielsen til Politiken.

I artiklen lyder det endvidere, at partiet har accepteret, at den stramme udlændingepolitik er adgangsbillet til magt i Danmark.

Men hvad de ord nærmere betyder svæver stadig i vinden.

Enhedslisten angriber i hårde vendinger radikale for at sælge ud.

'Nu virker de så klar til at bakke op og stemme for umenneskelig udlændingepolitik - til gengæld for ministerbiler. Trist dag,' skriver politisk ordfører Mai Villadsen på Twitter.

Beskyldningerne afvises af folketingsmedlem Zenia Stampe.

'Nej, vi opgiver ikke udlændingepolitikken, menneskerettighederne, humanismen, retsstaten og det internationale samarbejde ved at gøre os fri af S. Tværtimod. Vi stiller os fri for at få mere indflydelse. Også på de områder, hvor S-regeringen jo har skuffet fælt.'