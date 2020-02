Solgte grund til bilkonge: Så kørte viceborgmester Ferrari

Ved du noget om sagen? Tip os på 1224@eb.dk eller sms til 1224.

En viceborgmester fra Socialdemokratiet i en spritny Ferrari til over fem millioner kroner.

Det scenarie fik flere Lyngby-borgere til at klø sig i hovedbunden, da de i december for to år siden pludselig kunne se socialdemokraten Simon Pihl Sørensen suse rundt i Lyngbys villakvarterer i en 670 heste stærk Ferrari Lusso.

Flere øjenvidner, hvis historie du kan læse senere i aften på Ekstra Bladet, har set viceborgmesteren køre rundt i den mørke superbil hen over en periode på to uger.

Men den milliondyre Ferrari er slet ikke Simon Pihl Sørensens (S). Ifølge ejerdokumenter, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, er bilen ejet af mangemillionæren Johnny Laursen, der er en kendt Ferrari-importør og står bag bilfirmaet Formula Automobile.

Solgte Ferrari-grund

Samme firma havde blot tre måneder tidligere fået udstedt det endelige skøde til en 7200 kvadratmeter stor grund, som Johnny Laursen købte af Lyngby Taarbæk Kommune. Grunden skulle bruges til en kæmpe Ferrari- og Maserati-forhandler.

På Lyngby Rådhus sad Simon Pihl Sørensen, der er formand for kommunalbestyrelsens byplanudvalg. S-politikeren var dybt involveret i kommunens halvandet år lange proces med salget af grunden til mangemillionæren.

Få måneder efter afslutningen på salget blev han pludselig spottet af flere borgere i Johnny Laursens millionbil i en periode på omkring to uger.

Simon Pihl Sørensen selv siger i dag til Ekstra Bladet, at han kun har kørt Ferrari i to dage.

Men ifølge Motorregisteret bliver Ferrarien indregistreret som leasingbil 5. december 2017, hvor Formula Automobile udsteder en leasingaftale for den 5,2 mio. kroner dyre og nyimporterede Lusso. Leasing-kontrakten er udstedt til Formula selv.

Den varer præcist en måned.

4. januar 2018 ophører leasingaftalen, og Ferrarien afmeldes fra motorregistret.

DOKUMENTATION: Tog første spadestik sammen Simon Pihl Sørensen var med til åbningen af Formula Automobile. Her ses han med rigmanden Johnny Laursen. Kilde: Bilsektionen.dk Vis mere Luk

Umulig at leje

Det er i netop denne periode, at flere borgere i Lyngby har hørt og set den eksklusive bil i Simon Pihls Sørensens nabolag.

Rigmand Johnny Laursen pendler i den selvsamme Ferrari, som Simon Pihl Sørensen har kørt i. Nummerpladen er ændret fra dengang, men stelnummeret er det samme, afslører Motorregistret. Foto: Anthon Unger

Men det kan slet ikke lade sig gøre at lease eller leje en Ferrari for så kort en periode, som Simon Pihl Sørensen har brugt den. Hvis man altså er almindelig borger.

Ekstra Bladet har ved to lejligheder udgivet sig for at være potentiel leasingkunde og rettet forespørgsel til Formula Automobile om, hvorvidt en korttidsleje eller -leasing på en Ferrari kan komme i stand. Svaret har i begge tilfælde været et rungende 'nej'.

Samme afvisning får Ekstra Bladet, da vi retter en formel forespørgsel til leasingdirektøren i Formula Automobile, Mikkel Westergaard:

- Vi laver slet ikke udlejning i kortere perioder eller leasing af biler, hvor du har bilen i meget kort tid. Vi opererer med en type leasing – finansiel leasing – hvor det er din bil, forstået på den måde at du forpligter dig til at købe bilen efter perioden, skriver leasingdirektøren i en mail.

- Er der andre muligheder for at leje eller lease en bil hos jer for en weekend, en uge eller en anden kort periode?

- Nej.

Professor: Groft eksempel på bestikkelse

Ekstra Bladet har fremlagt Ferrari-sagen for Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Han tøver ikke med at kalde sagen for bestikkelse:

- Sådan som det er blevet fremlagt med de her oplysninger, så mener jeg klart, at det her er bestikkelse. Det opfylder alle straffelovens betingelser for bestikkelse, siger han.

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret. Foto: Aalborg Universitet

Sten Bønsing sammenligner den her sag med retssagen mod to tidligere politifolk, der sidste år blev idømt 40 dages betinget fængsel for at have modtaget bestikkelse i form en af safari-tur betalt af rigmanden Karsten Ree.

Her fik politibetjentene ophold på Karsten Rees farme i Kenya og Zanzibar til en værdi af 26.661 kroner.

Sagen om Ferrarien er ikke noget, man bør tage let på, mener Sten Bønsing:

- Det er bestemt ikke en bagatel-sag, vi taler om. Vi taler nok om en af de grovere sager, siger han.

Ifølge forvaltningsretsprofessoren gør det ingen forskel, hvis konen har stået for at skaffe adgang til Ferrarien. Så længe almindelige borgere ikke har samme muligheder, så er det bestikkelse, siger han.

- Hvis andre ikke har samme mulighed for at leje bilen, vil det være bestikkelse at køre rundt i den Ferrari, når han har den post i det offentlige, siger Sten Bønsing.

Ferrari-borgmester: Snak med min kone

Ekstra Bladet vil naturligvis gerne have svar på, hvorfor viceborgmester Simon Pihl Sørensen har kørt rundt i rigmand Johnny Laursens Ferrari.

Men da vi ringede til S-politikeren, var han ikke meget for at fortælle om sit brug af luksusøsen.

- Nej nej nej, jeg har kun kørt i en Ferrari én gang. Og den har jeg betalt for - eller rettere sagt min kone har givet mig den i fødselsdagsgave, og den har jeg betalt for.

- Hvad gav I for det?

- Det vil jeg slet ikke udtale mig om til dig, siger Simon Pihl Sørensen blandt andet til Ekstra Bladet.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Johhny Laursen.

Se hele interviewet med S-politikeren her:

Tidslinje: Fra byggesag til Ferrari-kørsel Skal finansiere letbane

Ultimo 2015: Lyngby Taarbæk sætter gang i arbejdet med at udstykke grunde, som skal sælges langs strækningen, hvor den nye letbane skal bygges. Roser Ferrari

14. april 2016: Simon Pihl Sørensen deltager på et borgermøde, hvor naboer udtrykker bekymring over det nye byggeri. Blandt andet vil en vide, hvorfor der skal placeres industri midt i et boligområde. Simon Pihl slår borgernes skepsis hen: ‘Der er ikke tale om industri. Der er ikke noget der støjer. Det behøver, du ikke være bekymret for. Senere på mødet fremhæver den bilglade S-politiker også det positive ved, at det italienske luksusmærke kommer til Lyngby. ‘Det at Novozymes og Ferrari kommer til Lyngby betyder, at der sker noget for området. Og vi skal løse det trafikalt. Trodser egne embedsmænd

12. juni 2017: Simon Pihl Sørensen står som formand for byplanudvalget i spidsen for et snævert flertal, der godkender byggeriet på Ferrari-grunden. I strid med sin egen forvaltnings anbefaling godkender Simon Pihl sammen med de radikale og Venstre, at byggeriet må opstille to seks meter høje reklame-pyloner. Det er i lodret strid med lokalplanen. Den dikterer, at der kun må være et skilt; og at det kun må være 1,5 meter i højden. Men Simon Pihl og co. afviger fra lokalplanen og vedtager Formula Automobiles ønske ‘ud fra en konkret vurdering.' Simon og Johnny graver første spadestik

29. august 2017: Ferrari-milliardæren og S-viceborgmesteren bliver fotograferet sammen til første spadestik på Ferrari-grunden. Handlen er endelig

20. september 2017: Skødet udstedes til Johnny Laursens firma. Købsprisen er 26,9 mio. kroner. Ifølge en aktindsigt hos Lyngby Taarbæk kommune har der kun været én budgiver i processen. Leasing-aftale indgås

5. december 2017: Formula Automobile udsteder en leasingaftale for den 5,2 mio. kroner dyre Ferrari Lusso. Leasingaftalen er udstedt til Formula selv. Kører Ferrari

Medio december 2017: Simon Pihl Sørensen bliver første gang spottet i den italienske luksusbil. Der sker foran Lyngby rådhus. Ferrarien spottes ved hjemmet

26. december 2017: Ferrarien fotograferes foran Simon Pihl Sørensens indkørsel. Han er i løbet af dagene op til jul blevet set - og ikke mindst hørt - adskillige gange i kvarteret. Det fortsætter på i juledagene og på den anden side af helligdagsperioden. Leasingaftalen stopper

4. januar 2018: Leasingaftalen med Formula Automobile ophører, og Ferrarien afmeldes motorregistret. Vis mere Luk

