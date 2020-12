Solgte luksusgrund til borgmester: Kommune skifter forklaring

Hvis du ved noget om sagen, så kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Først var det helt efter reglerne. Nu er det en fejl.

Fredericia Kommune skifter forklaring på et helt centralt punkt i sagen om borgmesteren køb af en luksusgrund lige foran næsen af det intetanende ægtepar Tina og Palle Cortzen.

Sagens omdrejningspunkt er, at den afgående borgmester i Fredericia Kommune, Jacob Bjerregaard (S), købte den yderst attraktive 1520 kvadratmeter store byggegrund af kommunen i 2016, efter han mundtligt havde budt på grunden.

Grunden var udstykningens største, mest attraktive og med en markant billigere kvadratmeterpris end nabogrundene på første række mod Lillebælt.

Borgmesterens mundtlige bud fik kommunens daværende salgschef til samme dag at informere Tina og Palle Cortzen om, at grunden netop var blevet solgt, så de ikke arbejdede videre i den tro, at de godt kunne få grunden.

Her er mailen til Tina og Palle, hvor salgschefen skriver, at kommunen har solgt grunden. Men det var altså en fejl, siger kommunen nu.

Bud skal være skriftlige

Af Indenrigsministeriets bekendtgørelse på området fremgår det klart og tydeligt, at bud på grunde ejet af kommuner og regioner skal være skriftlige.

I et svar til Ekstra Bladet på spørgsmålet om, hvorfor kommunen godtog det mundtlige bud fra borgmesteren på trods af krav om skriftlighed, skrev kommunen 29. november følgende:

'Da Argentinervej 42 ikke er solgt som en del af budrunden, men efterfølgende, har salget af denne og øvrige grunde, der er solgt efter budrunden, ikke været underlagt kravet om skriftlighed.'

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i dokumenter fra et andet salg af en grund få måneder efter borgmesterens køb. Her gør kommunen borgerne opmærksomme på, at de først kan vide sig sikre på at have fået grunden, når de har underskrevet en skriftlig købsaftale.

Argentinervej 42 var en af i alt 37 grunde, som kommunen havde købt og byggemodnet, og som i starten af 2016 var udbudt til salg.

Hvis jeg har fået særbehandling som borgmester, så det en forvaltningsmæssig udfordring, mener Fredericias afgående bykonge.

I budrunden modtog kommunen kun tre bud, og da runden var slut, blev grundene solgt efter først til mølle-princippet, som kommunen selv formulerer det.

Og det var her borgmesteren slog til og købte grunden efter et mundtligt bud, dagen efter et ægtepar havde udvist stor interesse for grunden og fået at vide, at der ikke var andre interesserede.

Skifter forklaring

Indenrigsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at tilbud altid skal være skriftlige for at være gældende. Konfronteret med de oplysninger skifter kommunen nu forklaring.

- Kommunen har jo handlet ud fra, at det mundtlige bud var bindende og gældende over for andre borgere i kommunen.

- Ja, siger Henrik Olsen.

- Det er ikke overenstemmelse med bekendtgørelsen (Indenrigsministeriets bekendtgørelse 799/2011, red.) at sige, at en grund er solgt, når der kun er afgivet et mundtligt bud, erkender han.

Nu betragter man det som en fejl.

- Det er så en fejl?

- Ja, det er en fejl at acceptere et mundtligt bud og sige, at grunden er solgt på det tidspunkt, siger Henrik Olsen, chefjurist i Fredericia Kommune, til Ekstra Bladet.

- Hvordan kan det så være, at I nu siger, det er en fejl?

- Jamen, det er jo fordi, at på det tidspunkt, hvor man skriver det, der var man ikke opmærksom på, at det var en fejl, siger chefjurist Henrik Olsen.

Ministerium: Det må man ikke Indenrigsministeriet administrerer lovgivningen om salg af kommuners ejendomme, og her er vurdering af reglerne en ganske anden, end hos Fredericia Kommune. For det første godtog Fredericia Kommune borgmesterens købstilbud - efter udbudets deadline - uden at lave en ny budrunde. Og det kan man ikke ifølge de gældende regler, oplyser Indenrigsministeriet, som udtaler sig generelt og ikke om den konkrete sag. 'Hvis der er fastsat en bindende frist for afgivelse af tilbud, kan kommunen ikke uden fornyet offentligt udbud antage andre end rettidigt indkomne tilbud', skriver Indenrigsministeriet i et svar til Ekstra Bladet. Højest mulige pris

Borgmesterens parcelhusgrund blev solgt efter et 'først til mølle-princip' ifølge kommunen, fordi budrunden var overstået. Den går dog heller ikke ifølge ministeriet. 'I det omfang der med ”udbud med først til mølle-princippet” menes, at kommunen sælger en ejendom til den, der kommer med det første købstilbud, er svaret nej, da kommunen som udgangspunkt er forpligtet til at sælge ejendommen til den højest mulige pris – markedsprisen', oplyser Indenrigsministeriet. Skal være skriftligt

For det tredje kom borgmesteren med et mundtligt bud, som fik kommunen til at oplyse borgere om, at grunden var solgt. Det må man dog heller ikke ifølge ministeriet. 'Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Dette krav gælder uanset, hvornår eller hvor ofte en ejendom har været udbudt til salg', oplyser Indenrigsministeriet. Vis mere Luk

- Hvordan kan det være, at kommunen ikke er opmærksom på det?

- Jamen, det er jo dem, der sidder og sælger den grund, som ikke er opmærksomme på, at grunden først er solgt, når der ligger et skriftligt bud.

- Og det er så salgschefen, der ikke har styr på helt elementære regler?

- I det konkrete tilfælde er det ham, der oplyser det, ja, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kommunens daværende salgschef, Jens Ole Andersen, men han har ikke ønsket at udtale sig.

Både kommunen og Jacob Bjerregaard afviser, at han skulle være blevet informeret om, at Tina og Palle Cortzen var meget interesserede i grunden.