Solgte skandale-grund: Vidne nægter at svare

Et af de mest centrale vidner i sagen om tidligere Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaards (S) grundkøb er krøbet i flyverskjul.

Der er tale Fredericia Kommunes tidligere salgschef Jens Ole Andersen, der helt konsekvent har nægtet at udtale sig til Ekstra Bladet, og som advokaterne bag en omfattende undersøgelse heller ikke havde held med at få i tale.

Ifølge advokaterne solgte salgschefen en grund til borgmesteren uden at følge reglerne, og han burde have givet et andet par, der havde udvist stor interesse for grunden, mulighed for at byde.

Men det fik de ikke.

Borgmesteren købte grunden efter et mundtligt bud på et mystisk møde på rådhuset, hvor den eneste dokumentation på, at mødet rent faktisk fandt sted, er et dokument, der først er journaliseret to måneder senere.

Tidligere salgschef Jens Ole Andersen nægter at bidrage til advokatundersøgelsen. Foto: Mette Mørk/Fredericia Dagblad

Mystisk møde

Hvad der rent faktisk skete på mødet, og hvordan det forløb, er omgærdet af mystik.

Salgschefen har tidligere fortalt kommunen, at det fandt sted på borgmesterens kontor, og at han ikke husker, at andre deltog ud over borgmester Jacob Bjerregaard (S).

Men ifølge Jacob Bjerregaard var også borgmester-fruen med på mødet.

Her spurgte Bjerregaard og hustruen til muligheden for at købe grunden til den udbudte pris - og det fik de ifølge Bjerregaard lov til.

Fejl i advokatundersøgelse Dagen før mødet angiveligt fandt sted, havde salgschefen haft en lang snak med et ægtepar, der havde udvist stor interesse for den samme grund, som borgmesteren fik i strid med reglerne. Her fik parret at vide, at der ikke var andre, der var interesserede i grunden, fremgår det af en e-mail, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i. I advokatundersøgelsen fremgår det fejlagtigt, at der ikke har været mails mellem kommunen og det interesserede ægtepar i perioden 9. til 15. marts 2016. Ekstra Bladet er i besiddelse af en mail fra 10. marts, hvor parret udtrykkeligt skriver til salgschefen, at det er nummer 42 - udstykningens største og bedste grund - som de er interesserede i. I en telefonsamtale 14. marts med salgschefen manifesterer de deres interesse for grunden, fremgår det af en mail fra parret dagen efter. Om aftenen 15. marts får de en mail fra salgschefen om, at grunden netop er blevet solgt. Vis mere Luk

'Få det til at ske'

Centralt i sagen er også et telefon-notat, som blev udarbejdet, få dage efter Ekstra Bladet bragte den første historie om sagen.

Her indrømmer salgschefen i en samtale med teknik- og miljøchefen, at borgmesteren havde sagt, at han 'bare skulle få det til at ske', fordi borgmesterens hustru gerne ville have grunden.

Telefon-notatet, der skabte kaos på de indre linjer. Foto: Aktindsigt / Fredericia Kommune

I telefon-notatet fremgår det også, at borgmesteren vidste, at der var andre interesserede i grunden, hvilket Jacob Bjerregaard hele tiden har afvist.

I en samtale senere på morgenen sagde salgschefen til kommunens chefjurist, at han ikke kunne afvise, at det var ham, der havde orienteret borgmesteren om interessen for grunden.

Ifølge advokatundersøgelsen skabte telefon-notatet røre på de indre linjer på rådhuset, og kommunaldirektøren var ifølge flere medarbejdere rasende.

- Hun var rasende over, at det var blevet journaliseret. Så for mig er det jo et udtryk for, at man ikke ønsker det frem, siger teknik- og miljøchef René Olesen, der lavede telefon-notatet, til Ekstra Bladet.

Talte med borgmester

Højt placerede medarbejdere fortæller, at kommunaldirektøren i de dage havde flere lange snakke med borgmesteren. De har begge afvist, at det skulle have handlet om det.

Alle tre er nu væk fra rådhuset. Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe står over for en fyring, borgmester Bjerregaard har trukket sig - og økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard hænger i en tynd tråd. Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

Få dage senere var salgschefen indkaldt til et møde på rådhuset af kommunaldirektøren. Hun havde haft en samtale med salgschefen, dagen efter det afslørende telefon-notatet blevet lavet. Hun ønskede, at der blev rådet bod på, hvad man mente var et misvisende telefon-notat, og man forsøgte også at undersøge muligheden for at få det slettet.

- Jeg havde den telefonsamtale med Jens Ole om morgenen. Egentlig ringede jeg bare for at høre, hvordan han havde det. Så kom vi til at snakke om, hvad der var sket. Og så er det, at han fortæller mig det, der står i telefon-notatet.

- Han siger præcis det, der står i telefon-notatet. Det står jeg stadig ved, siger René Olesen.

Blev ikke konfronteret

På mødet kunne salgschefen pludselig ikke genkende indholdet af samtalen, men ifølge René Olesen blev han ikke så meget som én eneste gang konfronteret med, hvordan en sådan misforståelse kunne opstå.

- Det blev der ikke spurgt ind til, siger han.

- Det var kommunaldirektøren ikke interesseret i?

- Der blev i hvert fald ikke spurgt ind til det, siger han.

Mødet sluttede med, at den tidligere salgschef underskrev et referat, hvor der stod, at han ikke kunne genkende indholdet af telefon-notatet.

Hele sagen er nu overdraget til politiet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få kommentarer fra den tidligere salgschef.

Siden pressemødet har Ekstra Bladet ligeledes forsøgt at få en kommentar Jacob Bjerregaard.

Kommunaldirektørens advokat har meddelt, at de stiller sig uforstående over for, at kommunen har overdraget sagen til politiet.